Por Bolsonaro, Brasil en tensión y desplome (-6,3%) del EWZ en Wall Street

Mientras el EWZ se hundía, el tipo de cambio avanzó 2,4%, el Ibovespa perdió 3% y los contratos de tasa swap saltaron más de 30 puntos básicos, una señal clara de estrés sobre la curva.

Flavio Bolsonaro

La expectativa de los inversores era que la situación judicial de Bolsonaro lo forzara a transferir el liderazgo a un candidato con mayor competitividad y mejor diálogo con el centro político. Muchos veían a Freitas como la opción más ordenada, capaz de disputar votos moderados sin romper la alianza bolsonarista.

Sin embargo, el respaldo explícito a Flavio reconfiguró de inmediato el mapa electoral. Freitas venía hablando como un presidenciable, asistía a eventos de inversores y dejaba trascender que sólo saltaría a la contienda con el aval del expresidente. Ese aval no llegó.

El volantazo alimenta tres riesgos centrales para los mercados

Más incertidumbre programática

Menos disciplina fiscal

Mayor probabilidad de ruido político durante todo 2026

El derrumbe del EWZ funciona como un termómetro. La sorpresa política pesa tanto como la macro.

La LDO agrega combustible a la desconfianza

A la volatilidad electoral se sumó otro factor clave. El Congreso aprobó una Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) que flexibiliza la regla fiscal, amplía el margen para el gasto y consolida un esquema donde el Congreso gana poder real sobre la ejecución del presupuesto.

Meta fiscal que pierde rigor

La LDO fija un superávit primario de R$34.300 millones para 2026, equivalente a 0,25% del PBI, con una banda de tolerancia de 0,25 puntos. Sin embargo, se habilita al Ejecutivo a trabajar directamente sobre el límite inferior de la meta. En términos prácticos, eso permite operar con un objetivo cercano a cero.

Con este mecanismo, el gobierno sólo recortaría gastos si el resultado proyectado amenaza con perforar el piso. El centro de la banda deja de ser referencia operativa. Para los analistas, la decisión relaja la disciplina fiscal justo antes de un año electoral.

Alivio para estatales por hasta R$10.000 millones

El texto también excluye del cálculo del déficit hasta R$10.000 millones en pérdidas de empresas estatales con programas de reequilibrio, como Correios, además de inversiones del Nuevo PAC por hasta R$5.000 millones y gastos de empresas del grupo Petrobras y ENBar. La meta para las estatales se vuelve así menos exigente.

Un Congreso con más poder

El retraso de casi cinco meses en la aprobación del proyecto fortaleció al centristão, que logró imponer una cláusula inédita. El Ejecutivo deberá pagar 65% de las enmiendas parlamentarias obligatorias antes de finalizar el primer semestre de 2026. Son al menos R$12.600 millones que quedarán ejecutados antes del inicio formal de la campaña electoral.

El movimiento asienta el poder del Congreso sobre el presupuesto y reduce drásticamente la capacidad del gobierno para realizar recortes si la dinámica fiscal se deteriora.

Además, quedaron blindados los fondos partidarios y electorales, lo que implica una actualización automática de R$160 millones por inflación. Hoy se prevén R$1.000 millones para el fondo de partidos y R$4.900 millones para el fondo electoral.

Otras noticias en Urgente24:

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables