La reconocida aplicación TikTok eligió Brasil para albergar el primer centro de datos en América Latina, una apuesta estratégica para ampliar su infraestructura tecnológica en la región. La instalación, que será parte del creciente polo digital del país, intentará mejorar el rendimiento de la plataforma y reforzar la protección de datos de los usuarios locales.
INVERSIÓN Y POLÉMICA
TikTok apuesta por Brasil para su nuevo centro de datos pionero en América Latina
El proyecto de TikTok promete reforzar la infraestructura digital del país, pero organizaciones indígenas alertan sobre riesgos para territorios sensibles.
La compañía china indicó que el proyecto permitirá acelerar la entrega de contenidos y fortalecerá los sistemas de seguridad. Sin embargo, la iniciativa también responde a presiones regulatorias globales que exigen mayor transparencia en el manejo de información.
Si bien las autoridades aclararon que operará con energía limpia generada por nuevos parques eólicos, rápidamente organizaciones de comunidades indígenas han expresado preocupación por el desembarco sobre todo por su posible impacto ambiental. Han señalado que la construcción de grandes infraestructuras tecnológicas suele generar presiones sobre territorios sensibles y aumentar la demanda energética, lo que podría afectar ecosistemas cercanos.
Asimismo, advirtieron que el aumento de conectividad y actividad digital requiere garantías adicionales para evitar la explotación de contenidos culturales. Es por eso que solicitaron mesas de diálogo con las autoridades y la empresa para asegurar que no comprometan sus derechos ni su patrimonio territorial.
Cómo impacta en la economía de Brasil el arribo de TikTok
El hecho de que la reconocida aplicación llegue a la región no es un hecho menor para la economía del país vecino. La inversión que se concretará en el Complejo Industrial y Portuario de Pecém, en el estado de Ceará, asciende a cerca de los 37.000.000.000 de dólares.
Tal es la magnitud del proyecto que el presidente Lula da Silva fue quien lo anunció Fortaleza y destacó que la iniciativa consolidará la infraestructura digital del país y tiene el potencial de atraer nuevos proyectos tecnológicos a la región.
“Este data center será algo extraordinario para el desarrollo tecnológico de este país”, señaló con entusiasmo el mandatario nacional.
Por otro lado, Monica Guise, directora de políticas públicas de TikTok en Brasil, destacó el carácter histórico de esta inversión, que refuerza el dinamismo del mercado digital brasileño.
