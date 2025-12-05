"Shell ha decidido no seguir adelante con la fase inicial del proyecto de GNL en Argentina", informó de manera oficial la compañía holandesa en las últimas horas, mientras YPF aceleraba proyectos con la italiana ENI y la árabe XRG (ADNOC) para exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL desde 2030. Ahora con el foco puesto en Vaca Muerta, YPF seguirá en la búsqueda de otro socio internacional.
Vaca Muerta: Se sumaron los árabes; se bajaron los holandeses, y Chile firma contrato bomba
Shell confirmó en las últimas horas que hizo la 'gran Petronas' con el GNL en Argentina, luego de que se sumaran los árabes, e YPF deberá continuar con la búsqueda de socios, mientras Chile se desbocó para llevarse el petróleo de Vaca Muerta.
Pero si bien la noticia sorprendió, pese a que Shell dijo seguir considerando a la "Argentina como un mercado potencialmente atractivo par la exportación de GNL", por lo que "continúa explorando opciones de expansión con YPF para el GNL en Argentina", y que incluso "evaulará sumarse en una segunda instancia con seis millones de toneladas anuales", el bombazo vino ayer desde Chile y por el lado del petróleo.
Es que a poco más de dos años de reactivarse el Oleoducto Trasandino (Otasa), que une el norte de Neuquén con Chile, la chilena Enap selló un megacontrato para llevarse el petróleo de Vaca Muerta por 12.000 millones de dólares. Es el mayor acuerdo firmado en la historia de la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (Enap).
El anuncio de Enap por el petróleo de Vaca Muerta
El anuncio lo hizo Enap, que dio cuenta que el contrato (técnicamente una serie de contratos idénticos) se firmó con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, y consiste en la exportación de parte de las productoras de Vaca Muerta de más de 75.000 barriles de petróleo por día desde enero de 2026 hasta junio de 2033 por Otasa.
"Los contratos, suscritos tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años, involucran un valor proyectado cercano a los 12.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el mayor acuerdo comercial en la historia de Enap", manifestó la empresa.
"A modo de referencia, el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a 8.000 millones de dólares", graficó la chilena a los cuales ahora se sumarán unos 1.500 millones de dólares anuales tan solo por estas exportaciones.
"Este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta Enap al 2040. El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas", aseguró el gerente general de Enap, Julio Friedmann, según publicó el sitio 'Energía on'.
Remarcó también que el volumen adquirido permitirá abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de Enap.
La firma estatal chilena puso de relevancia la importancia que para ese país tiene la importación del crudo a través de un oleoducto y no por la vía marítima, ya que recordó que ésta se ve impactada regularmente por elementos como las condiciones climáticas o la congestión portuaria.
Es por esto que los acuerdos contemplan el transporte a través del Oleoducto Trasandino, una línea que se reactivó el 25 de mayo de 2023 y que con sus 400 kilómetros de extensión, une la cabecera del ducto en Puesto Hernández, en el norte neuquino, con las instalaciones de Enap en Hualpén, Región del Biobío.
El negocio logístico de Chile
Enap destacó además que el crudo de Vaca Muerta tiene un menor contenido de azufre que el de otros productores, por lo que "resulta beneficioso desde el punto de vista ambiental".
Además de un negocio logístico, ya que hará posible la exportación del crudo de Vaca Muerta a través del Terminal Marítimo de San Vicente, ubicado en Talcahuano, potenciando este punto como un nuevo hub para la salida de este producto por el océano Pacífico.
Es decir, que el petróleo que no procesen las refinerías chilenas se podrá exportar desde ese complejo portuario ubicado sobre el Pacífico.
