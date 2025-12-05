Cómo practicar la gratitud para aumentar la felicidad y sentirte mejor en 2026

felicidad alegría calma freepik La gratitud es aliada de la felicidad: Aprende cómo cultivarla / Imagen de Freepik.

Pero, ¿Cómo practicar la gratitud a diario? ¿Cómo se pone en práctica la gratitud? ¿Cómo ser agradecidos?

Si quieres ser más agradecido en este 2026, pon en práctica estos consejos:

Reflexiona sobre lo bueno

Una de las primeras cosas que puedes hacer para practicar la gratitud es tomarte unos minutos y reconocer lo bueno, lo que está bien y por lo que estás agradecido, más allá de lo malo.

"El primer paso en cualquier práctica de gratitud es reflexionar sobre las cosas buenas que te han sucedido en la vida", apuntan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

Y siguen: "Pueden ser cosas grandes o pequeñas. Puede ser tan simple como encontrar un buen lugar para estacionar ese día o disfrutar de un café caliente".

Disfruta de experiencias positivas

Siempre sé amable contigo mismo, y haz actividades que te hagan sentir agradecido y feliz.

Los NIH también dicen: "Permítete un momento para disfrutar de la experiencia positiva, sin importar las cosas negativas que tengas. Deja que la gratitud aflore".

Ten un diario de gratitud

Los diarios de gratitud son una herramienta fabulosa para ser más agradecidos en el día a día.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan apartar de 10 a 15 minutos, una vez a la semana, y escribir los lugres, personas, eventos o recuerdos que te hacen sentir agradecido. Podría sorprenderte lo mucho que tienes por agradecer.

Haz una visita

Para cultivar la gratitud en tu vida también puedes visitar a alguien que lo necesite o con quien estés agradecido.

Una buena idea, según los CDC, es "dejar una comida, una planta, o una tarjeta en la puerta de un amigo". ¿Qué te parece? ¿Lo harías?

Escríbele a un amigo

Otra forma poderosa de ser más agradecidos es hacer el ejercicio de escribir una carta de agradecimiento.

"Envíala, o mejor aún, entrégasela y léela en persona si es posible. Acostúmbrate a enviar al menos una carta de agradecimiento al mes. De vez en cuando, escríbete una a ti mismo", aconseja Harvard.

Ofrécete como voluntario

El voluntariado también es un aliado de la gratitud, puesto que te permite apreciar lo que tienes, socializar con otros y retribuir.

"Considera ser voluntario en una organización o actividad donde puedas ayudar a los demás", aconsejan los CDC. Esto también puede contribuir a encontrar un nuevo propósito.

-----------

Más noticias en Urgente24

Olvídate del café: 3 mejores hábitos para aumentar tu energía y que perdure

Es cardiólogo y revela los alimentos que come para controlar su colesterol y cuidar el corazón

Quinoa vs. avena: ¿Cuál alimento realmente tiene más fibra?

Reduce tu presión arterial de una manera ultra fácil y natural

¿Te cuesta conciliar el sueño? Esta práctica milenaria es tan eficaz para el insomnio como ir a terapia