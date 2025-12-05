3 tés buenos para la digestión que los dietistas quieren que tengas a la mano

“El té, en general, es muy beneficioso por muchas razones, pero se ha demostrado que el té de menta, en particular, ayuda con la digestión y algunos síntomas del intestino irritable”, dijo a WebMD, Kathleen Zelman, MPH, RDN, LD, nutricionista dietista registrada de No Nonsense Nutrition, LLC, en Marietta, Georgia.

Sin embargo, pese a que se cree que esta bebida ayuda a aliviar el dolor e hinchazón estomacal, no es para todos. "La menta puede irritar el esófago superior, por lo que no debe utilizarse si usted padece enfermedad por reflujo gastroesofágico", recomienda la dietista.

Pero, ¿Para qué más sirve el té de menta? Mejora la concentración, ayuda a aliviar el dolor de cabeza, combate la gripe, y más.

agua de jengibre.jpg

Té de jengibre

Al igual que la menta, el té de jengibre es otra bebida que contribuye a tener una mejor digestión.

Crystal Orozco, diestista registrada, señala para EatingWell que, "el té de jengibre es excelente para cuando se tienen problemas digestivos, especialmente dolores de estómago frecuentes, hinchazón y náuseas".

Este té es conocido porque ayuda a aliviar las náuseas y es uno de los preferidos de Orozco.

"Como dietista que siempre ha tenido problemas intestinales, el té de jengibre es uno de mis remedios predilectos. Siempre recomiendo un té de jengibre relajante con limón y miel para ayudar a aliviar el dolor y las molestias estomacales", confesó.

Se cree que el té de jengibre además puede ayudar a reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar los síntomas de artritis.

manzanilla-infusion.jpg

Té de manzanilla

El té de manzanilla también destaca entre las mejores infusiones para la digestión. Es calmante, delicioso y barato.

Lauren Manaker, MS, RDN, LD, escribe para Prevention que, el té de manzanilla es un "excelente agente antiespasmódico y antiinflamatorio, lo que significa que puede ayudar a relajar los músculos del tracto digestivo y reducir las molestias causadas por calambres o hinchazón".

Ella dice que, la manzanilla puede ser especialmente buena para las personas con problemas digestivos relacionados con el estrés y la ansiedad, ya que "puede ayudar a calmar tanto la mente como el intestino al mismo tiempo".

Además, tomar una taza de té de manzanilla puede ayudarle a estar más relajado, dormir mejor, y hasta regular su azúcar en sangre.

-----------

Más noticias en Urgente24

Olvídate del café: 3 mejores hábitos para aumentar tu energía y que perdure

Es cardiólogo y revela los alimentos que come para controlar su colesterol y cuidar el corazón

Quinoa vs. avena: ¿Cuál alimento realmente tiene más fibra?

Reduce tu presión arterial de una manera ultra fácil y natural

¿Te cuesta conciliar el sueño? Esta práctica milenaria es tan eficaz para el insomnio como ir a terapia