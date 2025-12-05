La decisión drástica de Darwin Núñez tras los rumores de su llegada a River

Por su parte River sigue en la búsqueda de un centrodelantero que llegue para ocupar el lugar que dejó vacante Miguel Borja. El futbolista por el que negocia el Millonario es Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors que actualmente se encuentra en el Zenit de San Petersburgo. Si bien la operación no es sencilla, en las oficinas del Monumental consideran que en los próximos días podrán destrabar su llegada.