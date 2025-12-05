La decisión drástica de Darwin Núñez tras los rumores de su llegada a River

El mercado de pases de River está al rojo vivo con una catarata de nombres que surgen día a día para ser refuerzo del equipo que comanda Marcelo Gallardo. Se sabe que el Millonario quiere a un centrodelantero y de golpe apareció como posibilidad nada menos que Darwin Núñez. Ahora se supo la decisión del uruguayo.
Durante los últimos días surgió la información que un intermediario llamó a la dirigencia de River para ofrecer los servicios de Darwin Núñez, quien hace solo seis meses dejó el Liverpool de Inglaterra para sumarse al Al Hilal de Arabia Saudita. Hay que decir que desde las oficinas del Monumental confirmaron que el ofrecimiento fue cierto.
El caso es que los días pasaron y River no recibió ningún tipo de información respecto a Darwin Núñez. El empresario que indicó que podía lograr la llegada del uruguayo al Millonario desapareció y desde entonces la chance comenzó a diluirse. Finalmente Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano especialista en los mercados de pases, confirmó la determinación del uruguayo.
Darwin Núñez se queda en Arabia Saudita
“El equipo de Darwin Núñez minimiza las informaciones sobre la salida del Al Hilal en enero a pesar de los rumores recientes. Núñez está completamente concentrado en el Al Hilal y feliz de quedarse en el club”, sentenció Romano, por lo que está totalmente confirmado que el uruguayo pasará los próximos meses en el conjunto Saudí.
Por su parte River sigue en la búsqueda de un centrodelantero que llegue para ocupar el lugar que dejó vacante Miguel Borja. El futbolista por el que negocia el Millonario es Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors que actualmente se encuentra en el Zenit de San Petersburgo. Si bien la operación no es sencilla, en las oficinas del Monumental consideran que en los próximos días podrán destrabar su llegada.
