CADA 13 DE MAYO
Eduardo Valdés propone el día de "las víctimas del fentanilo adulterado"
Eduardo Valdés, alienta que cada 13 de mayo el Estado realice actividades oficiales alusivas a la tragedia sanitaria.
La fecha refiere al comienzo de la investigación judicial sobre la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Valdés entiende que
La iniciativa, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece que:
Además, deberá realizarse un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias.
A su vez, prevé la "actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias por medicamentos adulterados. El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó Valdés.
El diputado peronista integró la comisión especial investigadora que presentó el informe final con una batería de 20 recomendaciones de políticas públicas y medidas legislativas para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, los controles estatales, alertas sanitarias y la seguridad de los procedimientos.
Más contenidos en Urgente24
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"