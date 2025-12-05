urgente24
ACTUALIDAD Eduardo Valdés > fentanilo > mayo

CADA 13 DE MAYO

Eduardo Valdés propone el día de "las víctimas del fentanilo adulterado"

Eduardo Valdés, alienta que cada 13 de mayo el Estado realice actividades oficiales alusivas a la tragedia sanitaria.

05 de diciembre de 2025 - 18:02
Eduardo Valdés, legislador de UxP

Eduardo Valdés, legislador de UxP

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés, presentó el viernes (05/12) un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”.

La fecha refiere al comienzo de la investigación judicial sobre la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Valdés entiende que

El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas

Seguir leyendo

La iniciativa, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece que:

Cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, y realizar jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades. Cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, y realizar jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades.

Además, deberá realizarse un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias.

Fentanilo
Fentanilo contaminado origen de una acción para recordar a las víctimas

Fentanilo contaminado origen de una acción para recordar a las víctimas

A su vez, prevé la "actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias por medicamentos adulterados. El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó Valdés.

El diputado peronista integró la comisión especial investigadora que presentó el informe final con una batería de 20 recomendaciones de políticas públicas y medidas legislativas para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, los controles estatales, alertas sanitarias y la seguridad de los procedimientos.

Más contenidos en Urgente24

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES