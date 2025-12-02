The New York Times desafía a Donald Trump: Juan Orlando Hernández es narcotraficante

cnne-1712025-former-honduran-president-juan-orlando-hernandez-is-extradited-to-u-s Juan Orlando Hernández, extraditado.

Acusado

Wikipedia afirma que a fines de mayo de 2019, fiscales estadounidenses reiteraron documentos originalmente publicados en 2015 que revelaban que Hernández era objeto de una gran investigación de narcotráfico y lavado de dinero junto con su hermana Hilda y otras personas cercanas.

¿Cómo fue que él pudo eludir tanto tiempo los datos en su contra?

Quizás resulte importante un párrafo de esa biografía: "Su presidencia se caracterizó por un aumento de la influencia de las organizaciones evangélicas conservadoras y del Opus Dei en las decisiones del gobierno. Se instituyó la oración obligatoria al comienzo del día en las escuelas y en ciertas instituciones como la policía y el ejército. A principios de 2021 se consagró en la Constitución la prohibición total del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que hace muy difícil cambiar la ley posteriormente."

En octubre de 2019 comenzó un juicio por cargos de narcotráfico contra el hermano de Hernández, Tony Hernández. Al presentarse la acusación se mencionó que Juan Orlando Hernández habría recibido de parte de Tonym, US$ 1 millón enviado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hernández reaccionó en X diciendo que "la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula... esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas".

El testigo presentado por la fiscalía para corroborar esa historia fue el exalcalde hondureño Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien afirmó haber presenciado una reunión entre Tony Hernández y El Chapo, cuando se entregó el dinero para la campaña de reelección de Hernández como diputado del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Nacional.

También afirmó que Hernández le pidió sobornar a 3 diputados de ese departamento para que votarán por él a la presidencia del Congreso, y así procedió.

En julio de 2021, Hernández fue incluido en la lista estadounidense de "actores corruptos y antidemocráticos".

La acción fue dada a conocer el 07/02/2022, cuando se le suspendió la visa estadounidense a Hernández.

El exmandatario publicó ese mismo día una carta abierta donde dijo estar sorprendido de que la decisión esté basada en reportes de medios de comunicación y declaraciones de "narcotraficantes y asesinos confesos" que fueron extraditados por su gobierno y que antes de su llegada a la presidencia del Congreso en 2010 "dominaban a plenitud el país". Y afirmó que se redujo en un 83% el tráfico de droga por Honduras.

'El Chapo' Guzmán. 'El Chapo' Guzmán.

500 toneladas

The New York Times:

"(...) El juicio de dos semanas del presidente en Manhattan, y el de sus allegados antes, ofreció un vistazo a un mundo de corrupción y narcotráfico que abarca varios países. Bolsas con dinero en efectivo, una ametralladora con el nombre del Sr. Hernández estampado y sobornos del narcotraficante Joaquín Guzmán, el capo mexicano conocido como El Chapo, ocuparon un lugar destacado.

Los fiscales dijeron que Hernández fue clave en un plan que duró más de 20 años y que trajo más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. (...) la fiscalía afirmó que su carrera política se vio impulsada por el dinero del narcotráfico desde 2009, cuando aún era legislador y aspiraba a la presidencia de la legislatura hondureña. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Hernández fue fotografiado sonriendo y haciendo un gesto de aprobación junto a un conocido jefe del cártel hondureño.

El Sr. Hernández se postuló para presidente por el conservador Partido Nacional y fue elegido en 2013. Los fiscales dijeron que el Sr. Hernández se basó en sus conexiones con los cárteles más poderosos del mundo para financiar su campaña, incluido un soborno de un millón de dólares de El Chapo.

(...) El Sr. Hernández ordenó a la policía y al ejército proteger a los contrabandistas que le sobornaban, y prometió protegerlos de la extradición a Estados Unidos. En una ocasión, el Sr. Hernández le aseguró a un traficante de cocaína hondureño que «para cuando los gringos se enteren, habremos eliminado la extradición», según los fiscales.

El señor Hernández incluso se jactó: “Les vamos a meter la droga por las narices a los gringos y ni se van a enterar”, según un testigo que testificó en el juicio de 2021 a un narcotraficante .

Los investigadores afirmaron que el Sr. Hernández hizo todo lo posible para ocultar sus huellas. Un presunto cómplice fue asesinado en una prisión hondureña para proteger al presidente, según documentos judiciales. Utilizó dinero del narcotráfico para manipular el voto en dos elecciones, según los documentos.

En 2017, Hernández volvió a ser Presidente después de una elección tan plagada de acusaciones de fraude que se produjeron días de violencia y alrededor de 2 docenas de personas murieron durante la represión militar.

Públicamente, el Sr. Hernández negó cualquier implicación en el narcotráfico. Y sus vínculos con Estados Unidos seguían siendo sólidos.

El presidente Barack Obama lo calificó como uno de los "excelentes socios" que ayudan a disuadir a los niños de venir a Estados Unidos.

Trump lo reconoció como el ganador de las disputadas elecciones de 2017, contando con él para ayudar a frenar el flujo de personas y drogas.

El gobierno de Biden lo consideraba un aliado clave en Centroamérica en su esfuerzo por controlar la migración.

Pero la podredumbre se hizo evidente cuando el hermano de Hernández, Tony, fue arrestado en Miami en 2018 después de ser vinculado a una organización de narcotráfico. (...)

Su propio juicio mostró con macabros detalles cómo Hernández había prometido acabar con las bandas de narcotraficantes, mientras en realidad se asociaba con ellas, según declaraciones de fiscales y testigos.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de una pandilla llamada Los Cachiros, quien admitió estar involucrado en la muerte de 78 personas, testificó que había sobornado a Hernández con US$ 250.000 entregados a la hermana del Presidente, Hilda, a cambio de protección.

Otro traficante testificó que había entregado personalmente un soborno, diciendo: “Pagué US$ 250.000 como soborno a Juan Orlando Hernández”.

El Sr. Hernández fue declarado culpable de tráfico de drogas y conspiración para traficar armas en una sala llena de hondureños ansiosos de ver su caída.

Cuando fue sentenciado en 2024, el Sr. Hernández habló durante casi 1 hora en el tribunal, aireando teorías conspirativas y agravios, presentándose como víctima de "persecución política". En una extensa carta, el Sr. Hernández citó a Edmund Burke, Martin Luther King Jr. y la Biblia.

“La investigación y el juicio en mi contra están llenos de errores e injusticias que se han convertido en un linchamiento a través del sistema judicial estadounidense”, escribió el Sr. Hernández. “Los fiscales y agentes no hicieron la debida diligencia en la investigación para conocer toda la VERDAD”.

Para muchos hondureños, su condena fue una rara muestra de justicia. Una mujer, entre la multitud que celebraba su castigo frente al juzgado, sostenía un cartel que decía: "Sin clemencia para la narcopolítica".

Pero el sábado, Trump dijo en una declaración a The New York Times que “muchos amigos” le habían pedido que indultara a Hernández: “Le dieron 45 años porque era el Presidente del país; esto se le podría hacer a cualquier Presidente”.

-------------------------

Más notas de Urgente24

La OCDE empeoró sus pronósticos para la Argentina en 2026: Más inflación y menos crecimiento

Industria nacional en desventaja: El escenario "no cambiará en los próximos dos años"

Southern Energy firma multimillonaria venta de GNL con Alemania

Cayó la recaudación tributaria 8,7% y complica a Nación y provincias

Nvidia invierte US$ 2.000 millones en Synopsys y despegan las acciones

Licitación: Si el Tesoro da premio la Provincia da "premiazo"