De locos en Honduras: 515 votos entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura

Hasta ese momento las actas escrutadas eran 10.923 de un total de 19.152.

Es decir, 57.03% del total de las actas.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, destacó que no hubo actos de violencia, e informó de 9.422 actas correctas y 1.501 con inconsistencias.

Ante el empate técnico, la consejera Hall hizo un llamado: “Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”.

El margen de diferencia se considera muy estrecho en comparación con el universo del electorado total, y militantes y simpatizantes de ambas fuerzas políticas se mantienen en alerta, monitoreando continuamente la plataforma oficial.

En el inicio del escrutinio de actas, la diferencia entre ambos superaba los 20.000 votos, sin embargo, el avance en el conteo de votos acortó la distancia entre ambos.

Una moneda en el aire

La pregunta es qué pasaría si se presenta una situación de empate.

En diciembre de 2013, y después de 3 escrutinios especiales en los que prevaleció el empate, el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora CNE, recurrió a la moneda para elegir al nuevo alcalde de San Luis.

Fue una disputa entre el nacionalista Iván Zelaya, que buscaba la reelección, y el liberal Leny Flores.

El presidente del TSE, David Matamoros, lanzó una moneda de 10 centavos. “¡Escudo!”, dijo el candidato liberal, y ganó.

Sin embargo, la ley electoral hondureña, en vigencia desde 2021, ahora establece rutas específicas para resolver escenarios excepcionales durante una contienda electoral.

En un escenario de empate numérico, se debe esperar que todas las actas ingresen al CNE y proceder con el recuento de votos para determinar un ganador bajo las condiciones ordinarias del conteo.

El CNE debe apegarse al artículo 204, y si el empate persiste, debe ordenar repetir la elección dentro de los 20 días calendario siguientes a la declaración del empate, únicamente entre los candidatos empatados.

Factores que, según Nasralla, lo favorecen

Nasralla argumentó que el departamento de Cortés es clave, con más de 195,000 votos ya contabilizados para él y más de 1.300 actas pendientes, con una tendencia favorable del 60% para su candidatura.

“Cortés por sí solo agregará más de 200,000 votos pendientes, y Nasralla absorbe más del 60%”, indicó.

Asimismo, mencionó que los departamentos de Yoro, Atlántida y Colón también le darían una votación favorable.

Por el contrario, Asfura, aunque lidera en muchos departamentos rurales, tendría un “peso electoral” menor que el corredor norte urbano, según el análisis de Nasralla.

