Noviembre y diciembre con inflación arriba del 2% mensual: Fundación Capital

Luego, la cuestión de los servicios públicos de tarifas desactualizadas (precios relativos distorsionados), que sigue con ajustes pendientes.

El problema fundamental de la No Reactivación es la tension social que provocará, diferente pero no menor a la que motoriza una inflación descontrolada. Y eso tiene un potencial de desequilibrio político.

Hasta ahora, fue el temor al miedo que provocan los K lo que estimuló la imagen de la Administración Javier Milei, no la expectativa de mejor calidad de vida de los consumidores / usuarios / contribuyentes / ciudadanos / electores.

Vamos al recorte del informe de coyuntura de Fundación Capital, que dirige Carlos Pérez:

Marco Lavagna Marco Lavagna, titular del INdEC, hombre bajo la lupa.

La inflación

"(...) 2 factores explican la dinámica del décimo primer mes del año.

Por un lado, el salto en el precio de la carne, por demás importante en tanto representa un 7% de la canasta medida.

Por el otro, un calendario intenso de aumentos de precios de bienes y servicios regulados.

En el detalle del primer punto, el precio del novillo experimentó un aumento promedio del 17% mensual en noviembre (mercado de Cañuelas). El traslado del alza al mostrador suele ser significativo pero gradual.

A modo de ejemplo, durante el segundo mes del año, el novillito aumentó un 14,2% (22% acumulado entre febrero y abril) y el impacto en el rubro Carnes y derivados fue del 7,6% el mismo mes, llegando al 19,7% en el trimestre (aportando 1,3 punto.

De esta forma, podríamos observar un aporte de este rubro al IPC de aproximadamente 1 punto entre noviembre y enero de 2026.

Por su parte, los precios regulados contaron en noviembre con un calendario cargado de aumentos.

En detalle, se implementaron una serie de subas en combustibles que implican un alza promedio del 5%, dejando un arrastre de al menos un 2% para diciembre.

Además, se aprobó a nivel nacional un ajuste del 3,2% en el precio del gas natural en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) y una actualización de la retribución a distribuidores y trasportistas, lo que tuvo un impacto promedio de 3,8% en la factura final de gas para usuarios residenciales.

Por su parte, la tarifa de electricidad subió 3,5% en el AMBA y 6,5% en Mendoza.

En cuanto a los colectivos, en CABA y GBA el boleto aumentó un 4,3% en noviembre y lo harían en un monto similar en diciembre, de acuerdo con la fórmula de actualización mensual (IPC del mes previo + 2%).

Además, la tarifa de aquellos que circulan por el AMBA fue actualizada luego de seis meses, en un 9,7% desde el 17/11, guarismo similar al aumento de Córdoba (8,8%).

Asimismo, los servicios de prepagas y telecomunicaciones habrían tenido un incremento del 2,4% en noviembre y ya se anunciaron subas en línea para diciembre.

De esta forma, los regulados habrían aportado en el 11er. mes 0,6 punto al IPC general, previéndose una cifra parecida para el último mes.

En suma, el doble impacto de los precios de la carne y de los regulados le dejan un piso alto a la inflación.

Pasados los comicios y transitando un período de mayor tranquilidad en los mercados cambiario y financiero, junto con el ancla fiscal y una dinámica aún magra de la demanda interna, la inercia inflacionaria empezaría a mostrar un nuevo camino de moderación.

En este sentido, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses relevadas por la Universidad Di Tella mostraron una sensible baja en noviembre (23% vs. 30% en octubre).

De manera similar, la Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas (INdEC, 11/11) mostró una baja de 11,9 puntos en la proporción de empresas que prevén aumentar los precios en los próximos 3 meses, subiendo principalmente aquellas que planean sostenerlos (+9,4 puntos).

En definitiva, prevemos un IPC del 2,5% mensual en noviembre, moderándose ligeramente al 2,2% en diciembre. Vale mencionar que el último mes del año suele contar con una mayor incidencia de los precios estacionales, en el comienzo de la temporada estival.

De esta forma, el año concluiría con un registro de IPC del 30,8%, el menor guarismo desde el 2017 (24,8%), aunque dejando pendiente el desafío de quebrar sostenidamente la barrera del 2% mensual. "

---------------------------

