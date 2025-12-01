Franco Colapinto está a punto de terminar su año en la Fórmula 1 con Alpine, ya que en el último GP de Abu Dhabi se definirá al campeón anual. El piloto argentino terminó 14 en el Gran Premio de Qatar el pasado domingo y su escudería le dejó un mensaje sumamente contundente.
¿QUÉ DICE?
Franco Colapinto recibió un contundente mensaje desde Alpine: "Complicado"
Franco Colapinto terminó 14 en el GP de Qatar de la Fórmula 1 y Alpine le dejó un mensaje bastante sentido. ¿Qué le dijeron?
Colapinto partió desde el último lugar y avanzó seis posiciones para terminar 14 en el GP de Qatar. La próxima aparición del pilarense será en el GP de Abu Dhabi el próximo 7 de diciembre, donde se definirá al campeón. Tras esto, Alpine tendrá modificaciones en sus autos y el argentino comenzará una nueva temporada totalmente renovado.
El mensaje de Alpine para Franco Colapinto
La escudería elogió a Colapinto por su actuación en Qatar luego de que Pierre Gasly haya tenido un percance con Nico Hülkenberg al inicio de la carrera. El compañero de Franco estaba noveno pero chocó con el de Sauber y terminó por debajo del argentino.
"Avances para Franco. Desde el pit lane hasta la 14 posición, fue una buena manera de terminar un fin de semana complicado en Catar. Deseando llegar a Abu Dabi y terminar la temporada con broche de oro", enfatizaron desde Alpine en sus redes sociales.
Tras la jornada, el joven de 22 años sotuvo que "fue una carrera larga, sin mucho ritmo" y añadió: "En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil", indicó el argentino.
-----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
No es chiste: Un político llamado Adolf Hitler arrasó en las elecciones de Namibia
Ya hay fecha para la reapertura de un aeropuerto clave
Ya rige el 'tarifazo' en el transporte: Suben colectivos, subte y peajes
Actor de Stranger Things no aguantó y confesó la noticia que sacudió a todos: "Asquerosa"