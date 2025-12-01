Franco Colapinto recibió un contundente mensaje desde Alpine: "Complicado"

Tras la jornada, el joven de 22 años sotuvo que "fue una carrera larga, sin mucho ritmo" y añadió: "En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil", indicó el argentino.