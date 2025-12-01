urgente24
OCIO Franco Colapinto > Alpine > Fórmula 1

¿QUÉ DICE?

Franco Colapinto recibió un contundente mensaje desde Alpine: "Complicado"

Franco Colapinto terminó 14 en el GP de Qatar de la Fórmula 1 y Alpine le dejó un mensaje bastante sentido. ¿Qué le dijeron?

01 de diciembre de 2025 - 14:52
Franco Colapinto y el mensaje de Alpine tras el GP de Qatar.

Franco Colapinto y el mensaje de Alpine tras el GP de Qatar.

Franco Colapinto está a punto de terminar su año en la Fórmula 1 con Alpine, ya que en el último GP de Abu Dhabi se definirá al campeón anual. El piloto argentino terminó 14 en el Gran Premio de Qatar el pasado domingo y su escudería le dejó un mensaje sumamente contundente.

Colapinto partió desde el último lugar y avanzó seis posiciones para terminar 14 en el GP de Qatar. La próxima aparición del pilarense será en el GP de Abu Dhabi el próximo 7 de diciembre, donde se definirá al campeón. Tras esto, Alpine tendrá modificaciones en sus autos y el argentino comenzará una nueva temporada totalmente renovado.

image
Franco Colapinto, piloto argentino.

Franco Colapinto, piloto argentino.

El mensaje de Alpine para Franco Colapinto

La escudería elogió a Colapinto por su actuación en Qatar luego de que Pierre Gasly haya tenido un percance con Nico Hülkenberg al inicio de la carrera. El compañero de Franco estaba noveno pero chocó con el de Sauber y terminó por debajo del argentino.

Seguir leyendo

"Avances para Franco. Desde el pit lane hasta la 14 posición, fue una buena manera de terminar un fin de semana complicado en Catar. Deseando llegar a Abu Dabi y terminar la temporada con broche de oro", enfatizaron desde Alpine en sus redes sociales.

Tras la jornada, el joven de 22 años sotuvo que "fue una carrera larga, sin mucho ritmo" y añadió: "En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil", indicó el argentino.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES