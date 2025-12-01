Cuando uno de los temas centrales de hoy en el fútbol argentino es si aceptar o no a las SAD, una consultora realizó una encuesta digital entre los hinchas de Gimnasia de La Plata entre el 27 y el 29 de noviembre sobre este tema. Los resultados se conocieron hoy lunes y los hinchas del “Lobo” tenían 3 opciones para elegir, la ganadora no solo fue sorprendente, además se impuso con el 72% de los votos.
SORPRENDENTE
La increíble decisión de los hinchas de Gimnasia con respecto a convertirse en SAD
Los hinchas de Gimnasia votaron entre 3 opciones con respecto a las SAD y el resultado fue avasallante. La opción ganadora tuvo el 72% de los votos.
Gimnasia de La Plata: Increíble elección de los hinchas del “Lobo”
La consultora DC Consultores realizó a través de los dispositivos móviles una encuesta a los hinchas de Gimnasia de La Plata. Los simpatizantes tuvieron entre el 27 y 29 de noviembre para elegir entre 3 opciones con respecto a las SAD, la ganadora se impuso con el 72% de los votos, algo que sorprendió.
Las opciones eran simples y eran 3. La primera era el modelo AFA, no se aceptan capitales privados ni la privatización del club, la segunda era el modelo SAD, convertirse en una empresa como en Europa y otros continentes, y la tercera era un modelo mixto, capitales privados pero que el club siga siendo de los socios.
La opción ganadora fue la 3, el modelo mixto, ya que obtuvo el 72,41% de los votos, y la segunda opción también sorprendió, ya que fue el modelo AFA (si uno tiene en cuenta el modelo mixto está más cerca de las SAD que del modelo AFA por eso sorprendió) con el 22,76% y por último el modelo SAD con apenas el 4,83% de los votos.
Con esta decisión el “Lobo” deja en claro que sería capaz de modificar su estatuto si AFA lo permitiera, entendiendo que uno de los caminos para sobrevivir es el modelo mixto debido a las condiciones económicas que atraviesan los clubes y el fútbol argentino en general.
Gimnasia y Estudiantes juntos en ideas
Esta decisión de Gimnasia lo para en la misma vereda que Estudiantes, o por lo menos lo que quiere su presidente, Juan Sebastián Verón, que por más que se lo asocie a las SAD aclaró más de una vez que no quiere SAD sino un modelo mixto, que es lo mejor para nuestro fútbol.
De esta forma los dos clubes más importantes de La Plata tienen el mismo pensamiento y no es un dato menor, ya que AFA se encuentra sumergida en una profunda crisis institucional, no solo por este tema sino por los arbitrajes polémicos y las sanciones ridículas de AFA precisamente a Estudiantes. Esto puede ser el comienzo de algo si Verón toma nota y trabajan juntos por una idea en común.
+ de Golazo24
River (Stéfano Di Carlo) busca copiar a Boca Juniors (Juan Román Riquelme)
La noticia sobre el mercado de pases de Boca Juniors que sacudirá todo
Flavio Azzaro fulminó a un panelista de ESPN en una crítica sin filtro
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports