La increíble decisión de los hinchas de Gimnasia con respecto a convertirse en SAD

Gimnasia y Estudiantes juntos en ideas

Esta decisión de Gimnasia lo para en la misma vereda que Estudiantes, o por lo menos lo que quiere su presidente, Juan Sebastián Verón, que por más que se lo asocie a las SAD aclaró más de una vez que no quiere SAD sino un modelo mixto, que es lo mejor para nuestro fútbol.

De esta forma los dos clubes más importantes de La Plata tienen el mismo pensamiento y no es un dato menor, ya que AFA se encuentra sumergida en una profunda crisis institucional, no solo por este tema sino por los arbitrajes polémicos y las sanciones ridículas de AFA precisamente a Estudiantes. Esto puede ser el comienzo de algo si Verón toma nota y trabajan juntos por una idea en común.

