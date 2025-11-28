¿Cómo curar la anorgasmia en la mujer? ¿Qué hacer si no puedo tener orgasmos en el sexo? ¿Cómo hacer que una mujer tenga un orgasmo durante las relaciones sexuales? La anorgasmia es un problema sexual que supone la dificultad para alcanzar el orgasmo y no es algo tan ajeno como algunos creen.
Cómo solucionar la anorgasmia: 5 tips para que el orgasmo realmente llegue
Para algunas mujeres puede ser preocupante que el orgasmo no llegue en el sexo. Aquí hay algunas recomendaciones para combatir la anorgasmia.
Según la Clínica Cleveland, hasta un 15 % de las mujeres afirman no haber tenido nunca un orgasmo. Sin embargo, muchas otras experimentar orgasmos sólo en ciertas situaciones, y hay quienes antes tenían orgasmos y ahora no.
Si bien, el tratamiento para la anorgasmia depende de factores que aumentan el riesgo de esta disfunción sexual, y son múltiples, aquí hay algunos consejos de expertos para contribuir a que el orgasmo llegue.
Explora tu cuerpo
Conocer cómo funciona tu cuerpo, cómo es la anatomía sexual femenina, cómo tu cuerpo responde a la estimulación sexual, y qué tipo de estimulación es la que funciona para ti, es muy importante para lograr el orgasmo.
Para ello, en el blog Platanomelon recomiendan conocerte mejor y puedes usar un espejo. “Siéntate en tu cama, desnudx, coge un espejo y sitúalo entre tus piernas: ponle “cara” y nombre a cada una de las partes de tu vulva”.
El siguiente paso es explorar cada rincón de tus genitales con calma y descubrir nuevas y placenteras sensaciones. “Toca, acaricia y explora tus genitales. Dedícale a tu clítoris la atención que se merece”, aconsejan.
Respira profundo
La relajación es clave para que el orgasmo llegue y respirar profundamente puede ayudar a ello, no sólo porque contribuye a relajar la mente, sino también porque es una herramienta para concentrarte en las sensaciones y dejar las distracciones a un lado.
Para practicar la respiración profunda y lenta, inhala por la nariz llevando el aire al abdomen y llenando tus pulmones, siente cómo se expande el abdomen, y luego exhala lentamente por la boca.
Prueba otra posición sexual
Innovar en el sexo puede ser muy útil para combatir la anorgasmia, desde nuevos juguetes sexuales hasta nuevas posturas en el sexo.
La Clínica Mayo indica sobre el tratamiento para la anorgasmia que, “es posible que el profesional de atención médica recomiende realizar otras posiciones sexuales que aumenten la estimulación del clítoris durante las relaciones sexuales vaginales”.
Las posiciones del misionero, la amazona y la cucharita son especialmente buenas para estimular el clítoris, indica el sitio especializado Healthline.
Terapia de pareja
Otro punto importante es que, si tienes pareja, procura no enfrentar el problema solo. "Normalmente las disfunciones sexuales se tratan en pareja, siempre que es posible”, dijo la doctora Rosa Abenoza Guardiola, médico general, sexóloga, y psicoterapeuta del equipo del Instituto Médico Rosselló, a Infosalus.
“El objeto de la terapia precisamente es la resolución sintomática de la disfunción propiamente dicha, así como los encuentros sexuales en sí", explica.
Acude al médico
Hay muchas cosas que pueden estar detrás de la anorgasmia, incluidas enfermedades como la diabetes, vejiga hiperactiva o la esclerosis múltiple. La anorgasmia también puede ser un efecto secundario de algún medicamento que estás tomando.
En ese sentido, si crees que la falta de orgasmo es por alguna afección o causa física, lo más recomendable es que visites a tu médico para tratar la enfermedad de base, si es que la hay.
