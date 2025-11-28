Cómo solucionar la anorgasmia: 5 tips para que el orgasmo realmente llegue

El siguiente paso es explorar cada rincón de tus genitales con calma y descubrir nuevas y placenteras sensaciones. “Toca, acaricia y explora tus genitales. Dedícale a tu clítoris la atención que se merece”, aconsejan.

Respira profundo

La relajación es clave para que el orgasmo llegue y respirar profundamente puede ayudar a ello, no sólo porque contribuye a relajar la mente, sino también porque es una herramienta para concentrarte en las sensaciones y dejar las distracciones a un lado.

Para practicar la respiración profunda y lenta, inhala por la nariz llevando el aire al abdomen y llenando tus pulmones, siente cómo se expande el abdomen, y luego exhala lentamente por la boca.

Prueba otra posición sexual

Innovar en el sexo puede ser muy útil para combatir la anorgasmia, desde nuevos juguetes sexuales hasta nuevas posturas en el sexo.

La Clínica Mayo indica sobre el tratamiento para la anorgasmia que, “es posible que el profesional de atención médica recomiende realizar otras posiciones sexuales que aumenten la estimulación del clítoris durante las relaciones sexuales vaginales”.

Las posiciones del misionero, la amazona y la cucharita son especialmente buenas para estimular el clítoris, indica el sitio especializado Healthline.

Terapia de pareja

Otro punto importante es que, si tienes pareja, procura no enfrentar el problema solo. "Normalmente las disfunciones sexuales se tratan en pareja, siempre que es posible”, dijo la doctora Rosa Abenoza Guardiola, médico general, sexóloga, y psicoterapeuta del equipo del Instituto Médico Rosselló, a Infosalus.

“El objeto de la terapia precisamente es la resolución sintomática de la disfunción propiamente dicha, así como los encuentros sexuales en sí", explica.

Acude al médico

Hay muchas cosas que pueden estar detrás de la anorgasmia, incluidas enfermedades como la diabetes, vejiga hiperactiva o la esclerosis múltiple. La anorgasmia también puede ser un efecto secundario de algún medicamento que estás tomando.

En ese sentido, si crees que la falta de orgasmo es por alguna afección o causa física, lo más recomendable es que visites a tu médico para tratar la enfermedad de base, si es que la hay.

----------

Más noticias en Urgente24

Alerta mundial por enfermedad sexual de la que quizá no has escuchado hablar

3 cosas increíbles que genera un beso en la boca y muchos ni se enteran

Sífilis en Argentina: Advertencia urgente de médicos y lo que piden que hagas de inmediato

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Mejora tu circulación sanguínea y vida sexual con estos alimentos