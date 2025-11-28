El "INCAA paralelo" de Kicillof: Millones, polémica y control total para La Cámpora

El rol de La Cámpora y una estructura gigantesca

La nueva agencia bonaerense quedará bajo la supervisión del Instituto Cultural, el organismo que dirige Saintout, figura cercana a Cristina Fernández de Kirchner y pieza clave de La Cámpora dentro del gabinete provincial. El organismo ya maneja un presupuesto de más de $86.000 millones, de los cuales casi un 80% está destinado a salarios de funcionarios, directores, subsecretarios y cargos políticos.

Saintout será la encargada de avanzar con la reglamentación para que el “INCAA bonaerense” empiece a operar en 2026. Además, gestionará la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, un padrón obligatorio para quienes quieran acceder a fondos de producción, festivales o estímulos estatales.

El programa también incluye:

Una Red de Salas de Cine Bonaerenses, Un Archivo Audiovisual Provincial, Más apoyo a festivales regionales, Y una plataforma digital llamada BaFilma, que reunirá obras filmadas en la provincia y servirá como catálogo de locaciones.

Cómo se repartirá el poder dentro del nuevo organismo

La ley establece la creación de un consejo directivo conformado por especialistas, universidades, sindicatos del sector audiovisual y representantes regionales. La mayoría deberá ser habitante de la provincia y ocupar los cargos ad honorem, una condición que la UCR impulsó como salvavidas para evitar que el nuevo instituto se convierta en una “nueva estructura de cargos políticos”.

Un mensaje de Kicillof a la Casa Rosada

Detrás del proyecto asoma una lectura política: mientras Javier Milei impulsa recortes, elimina subsidios y recorta programas culturales, Kicillof refuerza su idea de “más Estado”. El gobernador lo repite en cada acto y lo volvió a remarcar tras la votación:

“Milei quiere destruir al Estado; nosotros creemos en un Estado mejor y más presente”.

El contraste también quedó plasmado en las cuentas públicas. El Presupuesto bonaerense aprobado destina 1,3 billones de pesos a obra pública —un rubro eliminado en Nación— y 1,7 billones a políticas de género, una agenda que el gobierno libertario desmanteló al cerrar el Ministerio de la Mujer.

A contramano del sistema de subsidios nacionales, el gobierno de Milei introdujo en 2024 un cambio reglamentario: ahora los fondos cinematográficos se asignan según la audiencia comprobada en salas. Kicillof, en cambio, apuesta por un esquema de promoción que financia desde desarrollo hasta exhibición sin depender del rendimiento comercial.

