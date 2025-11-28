Mundial 2026: ¿Cómo será el nuevo sorteo con 48 equipos?

Los bombos estarán divididos de la siguiente manera:

Bombo 1 : Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.

: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Repechaje Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje Europa 3 (Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo) Repechaje Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o Congo), Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Screenshot_20251125_215911 La llave de 16vos de final en adelante, donde España por ser 1º del Ranking irá en una punta del cuadro y Argentina por ser 2º en la otra, enfrentandose solo en la final. Así será con el resto de los cabeza de serie, el 3 y 4, el 5 y 6 y así hasta completar los 12 cabezas de serie. Algo similar a lo que sucede en los cuadros de tenis.

Con estos bombos y teniendo en cuenta que no puede estar con otro Sudamericano, ni con más de un equipo por continente salvo Europa que puede tener dos, Argentina podría tener una zona muy difícil o una muy fácil también.

Juguemos un poco y primero pensemos en una supuesta zona de la muerte la cual podría ser Argentina, Croacia, Italia (si gana el repechaje) y Costa de Marfil. Ese sería el grupo más complicado que le podría tocar. Y ahora vamos al otro extremo, un grupo sumamente accesible podría ser, Argentina, Irán, Panamá y Nueva Zelanda.

Uno se pregunta porque tanta diferencia, y la respuesta es simple, el Mundial de 48 selecciones o de 64 como quieren hacerlo, mata a la competencia, hay equipos en un mismo bombo que nada tiene que ver el nivel entre ellos, y eso le quita competitividad al torneo.

Screenshot_20251125_220007 Ya está estipulado que México irá al grupo "A", Canadá al "B" y Estados Unidos al "D".

Como el tema de la distribución de cupos, otro error de FIFA, ya que Haití y Curazao no puede ser que hayan clasificado por la misma confederación mientras que Italia fue segundo en su grupo y debe ir a un repechaje con otros 3 seleccionados por 1 solo cupo al Mundial. O sea, Curazao y Haití no son mejores que Italia, y pueden estar en la Copa del Mundo y los europeos no, una verdadera ridiculez, esto está matando al fútbol.

