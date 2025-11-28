Billetes falsos 2.0: El fraude que burla máquinas y aterroriza al comercio

Máquinas que antes funcionaban como primera barrera de protección ahora pueden validar un billete adulterado sin advertir diferencias. Esto no solo complica la detección temprana, sino que además amplifica el riesgo para negocios que dependen de estos dispositivos en sus operaciones cotidianas.

¿Qué controles tradicionales siguen funcionando ante billetes falsos?

A pesar del avance de la falsificación, los especialistas coinciden en que todavía hay margen para frenar la circulación de estos nuevos billetes falsos. El ojo humano —bien entrenado— continúa detectando detalles que escapan a las máquinas, sobre todo en relieves, texturas, marcas de agua y microimpresiones.

Las recomendaciones apuntan a retomar técnicas clásicas:

Revisión táctil y visual: sentir el relieve, observar la transparencia y evaluar la calidad del papel.

sentir el relieve, observar la transparencia y evaluar la calidad del papel. Comparación con un billete legítimo: al tener los dos en mano, las diferencias mínimas se vuelven evidentes.

al tener los dos en mano, las diferencias mínimas se vuelven evidentes. Uso combinado de métodos: no depender de un único detector; sumar luz ultravioleta, lupa y verificación manual reduce el margen de error.

no depender de un único detector; sumar luz ultravioleta, lupa y verificación manual reduce el margen de error. Mayor rigurosidad en transacciones de alto valor: en compras particulares o ferias, donde el efectivo se mueve rápido, los controles deben ser más estrictos.

¿Cómo actuar si recibís billetes sospechosos?

Las autoridades insisten en que, ante la mínima duda, el billete no debe volver a circular. Continuar su uso implica un delito, incluso si la persona no sabía que era falso al recibirlo. El protocolo oficial indica que hay que contactar a la policía, al banco correspondiente o directamente al Banco Central para realizar la denuncia.

billetes

Cada reporte ayuda a identificar patrones, localizar las zonas donde circulan estas copias y frenar el avance de este fraude, que ya es considerado uno de los más sofisticados de los últimos años. Además, las autoridades insisten en que la actualización constante de máquinas detectoras y la capacitación del personal son claves para evitar que estos billetes se expandan sin control.

Más noticias en Urgente24

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

River se le plantó a la AFA y dejó en offside a Chiqui Tapia

Próximos al despegue: Los F-16 de Argentina parten desde Dinamarca atados a la agenda de Milei

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta

Yanina Latorre reveló cuánto gasta por mes y generó un tsunami de indignación