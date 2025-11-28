La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la condena a prisión perpetua por homicidio agravado con enseñamiento y criminis y causa de Jorge Leonardo Herrera, por haber asesinado a puñaladas al sacerdote católico apostólico romano Oscar Juárez, en la capital provincial San Miguel de Tucumán.
FALLO DE LA CSJN
Conocía al sacerdote, lo asesinó con 14 puñaladas y confirman su prisión perpetua
Sucedió en Tucumán: asesinato del sacerdote Oscar Juárez. La CSJN ratificó la condena a prisión perpetua del criminal, con antecedente de violencia de género.
El atacante había ingresado a la residencia parroquial para robar y matarlo. Era el hijo de la secretaria administrativa de la parroquia, Norma Velárdez.
Según la imputación formulada por la fiscalía, el hecho ocurrió el 14/07/2020, entre las 22:40 y las 23:30, en circunstancias en las que Oscar Antonio Juárez, de 67 años, se encontraba dentro de su domicilio, en la residencia parroquial de la iglesia San Martín de Porres.
Hasta allí llegó Jorge Leonardo Herrera “empuñando un arma blanca y con intención de causarle la muerte para ocultar el desapoderamiento de dinero y garantizar su impunidad”, obró “sobre seguro” cuando la víctima “se encontraba de espaldas, le asestó 14 heridas punzocortantes”.
El día anterior, Juárez le había entregado a su hermano unos US$ 60.000 y le había pedido que se los cuidara.
Herrera fue detenido a los pocos días y en su casa se encontraron ropas manchas con sangre.
En la planta de una zapatilla se encontraron manchas que, al peritarse, resultaron ser restos genéticos del sacerdote.
Las cámaras de seguridad fueron importantes para ubicarlo en la escena del crimen en el momento en que los peritos determinaron que ocurrió el crimen.
Un tribunal integrado por los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica lo condenó a prisión perpetua.
En septiembre de 2023 la Corte Suprema de Tucumán rechazó el recurso de casación de la defensa, que volvió a apelar en busca de que la CSJN revirtiera esa suerte.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja por inadmisible.
Antes del sacerdote
Jorge Leonardo Herrera ya había registrado problemas con la Justicia.
Él fue denunciado por una de las hijas del líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, en una causa de violencia de género, luego archivada.
Bussi le dijo en sumomento al diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, que la causa no avanzó porque el consorcio del edificio donde vivía su hija había decidido prohibirle el ingreso a Herrera.
“No hizo falta pedirle una medida de restricción a la Justicia. Jamás me imaginé que ese sería el final de una relación de 4 años”, señaló.
Él agregó: “Tenía total confianza con Herrera, viajó con nosotros en varias ocasiones y también a veces se quedaba a dormir, era común que viniera a almorzar con mi familia”.
