Conocía al sacerdote, lo asesinó con 14 puñaladas y confirman su prisión perpetua

Herrera fue detenido a los pocos días y en su casa se encontraron ropas manchas con sangre.

En la planta de una zapatilla se encontraron manchas que, al peritarse, resultaron ser restos genéticos del sacerdote.

Las cámaras de seguridad fueron importantes para ubicarlo en la escena del crimen en el momento en que los peritos determinaron que ocurrió el crimen.

Un tribunal integrado por los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica lo condenó a prisión perpetua.

En septiembre de 2023 la Corte Suprema de Tucumán rechazó el recurso de casación de la defensa, que volvió a apelar en busca de que la CSJN revirtiera esa suerte.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja por inadmisible.

san martin de torres Iglesia San Martín de Porres en San Miguel de Tucumán.

Antes del sacerdote

Jorge Leonardo Herrera ya había registrado problemas con la Justicia.

Él fue denunciado por una de las hijas del líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, en una causa de violencia de género, luego archivada.

Bussi le dijo en sumomento al diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, que la causa no avanzó porque el consorcio del edificio donde vivía su hija había decidido prohibirle el ingreso a Herrera.

“No hizo falta pedirle una medida de restricción a la Justicia. Jamás me imaginé que ese sería el final de una relación de 4 años”, señaló.

Él agregó: “Tenía total confianza con Herrera, viajó con nosotros en varias ocasiones y también a veces se quedaba a dormir, era común que viniera a almorzar con mi familia”.

