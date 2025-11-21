Cupos Mundial 2026: Gennaro Gattuso tenía razón en sus quejas

El más perjudicado fue Europa. Pasó de tener 13 participantes a 16, y si comparamos con cualquier otra confederación es una locura, y más si vemos que el mejor fútbol, ofenda a quien ofenda, está ahí, y no hablo a nivel clubes, sino selecciones, ya que han sido los que mejores resultados sacaron, y por lejos, desde el 2006 a la fecha. Vamos a repasar.

En el Mundial del 2006 los 4 semifinalistas fueron europeos, Portugal, Francia, Italia, Alemania. En el 2010 apenas se pudo meter Uruguay, los otros 3 fueron Alemania, Holanda y España, protagonizando la final estos dos últimos. En 2014 fue el más parejo, 2 sudamericanos, Argentina y Brasil y dos europeos, Alemania y Holanda, pero fue en Sudamérica jugado el Mundial, y el campeón fue europeo.

En Rusia 2018 otra vez 4 europeos, Croacia, Francia, Inglaterra, y Bélgica, y en 2022 fueron mayoría, Argentina de Sudamérica, Marruecos de África y Francia y Croacia de Europa. Y no llegaron siempre los mismos, evolucionaron selecciones como Croacia y Portugal, y eso le da mas rédito a lo hecho por los seleccionados UEFA. Entonces no se explica porque no se le dieron más cupos a UEFA.

Hoy vemos a Gennaro Gattuso con su Italia en el repechaje quejándose de esto, y tiene razón, ya que seleccionados muy inferiores como Cabo Verde, Curazao o Haití, tienen ya su pasaje sacado al Mundial 2026, mientras que Italia deberá combatir con Irlanda del Norte, Gales y Bosnia por un boleto al Mundial 2026. Es hora de rever esto señor Gianni Infantino.

