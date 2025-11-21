Días atrás Gennaro Gattuso se quejó sobre los cupos repartidos para el Mundial 2026, le apuntó a Sudamérica donde de 10 selecciones pueden clasificar 7, y la verdad que la injusticia que FIFA tuvo con UEFA abarca a todas las confederaciones, ya que UEFA fue la más perjudicada, y Gennaro Gattuso tenía razón.
OPINIÓN
Cupos Mundial 2026: Gennaro Gattuso tenía razón en sus quejas
Los equipos clasificados al Mundial 2026 le dieron la razón al DT de Italia, Gennaro Gattuso, que hace unos días se quejó por la repartición de cupos.
Gennaro Gattuso tenía razón y los cupos para UEFA
El incremento de participantes en la Copa del Mundo de 32 a 48 ha hecho que todas las confederaciones sumen participantes, pero hay una que casi no sufrió modificaciones, y la cual fue la más perjudicada, teniendo en cuenta que es la confederación que mejores resultados sacó en la historia de los Mundiales.
Vamos a arrancar, esa confederación es UEFA que pasó de tener 13 participantes a 16, apenas 3 participantes más, si lo comparamos con Oceanía que se incrementó en 1,5 participantes es una verdadera locura. Pero veamos como quedaron los cupos para el resto de los continentes, donde África y Asia casi duplicaron su cantidad si justificación alguna, ya que han metido solo una selección en una sola semifinal a lo largo de la historia de los mundiales, o sea, no han hecho méritos para semejante incremento de plazas.
En Asia pasaron de tener 4,5 plazas a 8,5, casi el doble, al igual que África que de tener solo 5 participantes tiene 9,5. Lo de Concacaf es otra locura, duplicó exactamente la cantidad de participantes, pasó de 3 a 6, increíble si vemos que no hay un buen nivel futbolístico para justificar semejante incremento.
El otro es Conmebol, que pasó de 4,5 a 6,5 cupos, también es mucho ya que solo hay 10 equipos en Conmebol y en los últimos 20 años solo metió dos finales, ambas de Argentina (2014 y 2022).
El más perjudicado fue Europa. Pasó de tener 13 participantes a 16, y si comparamos con cualquier otra confederación es una locura, y más si vemos que el mejor fútbol, ofenda a quien ofenda, está ahí, y no hablo a nivel clubes, sino selecciones, ya que han sido los que mejores resultados sacaron, y por lejos, desde el 2006 a la fecha. Vamos a repasar.
En el Mundial del 2006 los 4 semifinalistas fueron europeos, Portugal, Francia, Italia, Alemania. En el 2010 apenas se pudo meter Uruguay, los otros 3 fueron Alemania, Holanda y España, protagonizando la final estos dos últimos. En 2014 fue el más parejo, 2 sudamericanos, Argentina y Brasil y dos europeos, Alemania y Holanda, pero fue en Sudamérica jugado el Mundial, y el campeón fue europeo.
En Rusia 2018 otra vez 4 europeos, Croacia, Francia, Inglaterra, y Bélgica, y en 2022 fueron mayoría, Argentina de Sudamérica, Marruecos de África y Francia y Croacia de Europa. Y no llegaron siempre los mismos, evolucionaron selecciones como Croacia y Portugal, y eso le da mas rédito a lo hecho por los seleccionados UEFA. Entonces no se explica porque no se le dieron más cupos a UEFA.
Hoy vemos a Gennaro Gattuso con su Italia en el repechaje quejándose de esto, y tiene razón, ya que seleccionados muy inferiores como Cabo Verde, Curazao o Haití, tienen ya su pasaje sacado al Mundial 2026, mientras que Italia deberá combatir con Irlanda del Norte, Gales y Bosnia por un boleto al Mundial 2026. Es hora de rever esto señor Gianni Infantino.
