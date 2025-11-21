El certamen Miss Universo se picanteó

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el incidente de "agresión" y elogió la "dignidad" de Bosch. Tras el escándalo, el presidente de la competición, Raúl Rocha Cantú, condenó el "grave abuso de poder" de Itsaragrisil y restringió su participación en eventos. La Organización Miss Universo envió una delegación ejecutiva para asumir el control de la organización en el país anfitrión.

A pesar de las controversias, Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025. El top cinco lo completaron Pravinar Singh (Tailandia), Stephanie Asabali (Venezuela), Attisa Manalo (Filipinas) y Olivia Yase (Costa de Marfil).

