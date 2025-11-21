El certamen Miss Universo se picanteó

La edición de Miss Universo 2025, celebrada en Pak Kret, Tailandia, culminó con la victoria de la representante de México, Fátima Bosch, de 25 años. Sin embargo, el certamen estuvo opacado por controversias, incluyendo acusaciones de manipulación en el proceso de selección y un escándalo de maltrato, opinó Claudia Sheinbaum
Renuncias de jueces e insultos
Días antes de la final, la competencia se vio sacudida por la renuncia de dos jueces. Según reportó la BBC, el músico franco-libanés Omar Harfouch anunció su dimisión, alegando que un "jurado improvisado" había preseleccionado a las treinta finalistas, vulnerando el proceso oficial. Harfouch afirmó haber sabido de este jurado no oficial, compuesto por personas con un potencial "conflicto de intereses" debido a relaciones personales con algunas concursantes, a través de redes sociales.
Horas después, el exfutbolista francés Claude Makélélé también renunció, citando "razones personales imprevistas". La Organización Miss Universo emitió un comunicado refutando las afirmaciones de Harfouch. La entidad aseguró que "ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas", sugiriendo que la confusión podría deberse a un malentendido con el programa independiente Beyond the Crown, una iniciativa de impacto social con un comité de selección propio.
El Incidente y la apreciación de Claudia Sheinbaum
El certamen ya había generado polémica a principios de noviembre, cuando el director de Miss Universo Tailandia, Nawad Itsaragrisil, criticó públicamente a Miss México, Fátima Bosch, llamándola "estúpida" por su supuesta falta de material promocional sobre Tailandia.
Bosch respondió a la crítica en vivo, acusando a Itsaragrisil de faltarle el respeto como mujer. El incidente escaló cuando el director llamó a seguridad para escoltarla fuera de la sala, provocando que varias concursantes abandonaran el evento en solidaridad.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el incidente de "agresión" y elogió la "dignidad" de Bosch. Tras el escándalo, el presidente de la competición, Raúl Rocha Cantú, condenó el "grave abuso de poder" de Itsaragrisil y restringió su participación en eventos. La Organización Miss Universo envió una delegación ejecutiva para asumir el control de la organización en el país anfitrión.
A pesar de las controversias, Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025. El top cinco lo completaron Pravinar Singh (Tailandia), Stephanie Asabali (Venezuela), Attisa Manalo (Filipinas) y Olivia Yase (Costa de Marfil).
