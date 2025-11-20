Javier Cardini es pareja y convive con la hija de Miguel Calvete, el empresario señalado como uno de los organizadores de la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacitados.
DESPLAZARÍAN A JAVIER CARDINI
Es pareja de Ornella Calvete, la ex funcionaria de Economía que guardaba US$ 700.000
El escándalo en ANDIS salpicó a otro alto funcionario del Palacio de Hacienda: Javier Cardini, el concubino de Ornella Calvete. Para A24, será pronto separado
La joven pareja ocultaba US$ 700.000 que nunca había declarado, a pesar de ser ambos funcionarios del Palacio de Hacienda.
Ornella Calvete debió renunciar a su cargo de directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera de Economía. Ahora, la guillotina caería también sobre su concubino.
En los chats que figuran como prueba en la investigación, Ornella Calvete apareció en mensajes con su padre revelando que estaba al tanto de las gestiones paralelas entre la ANDIS y las droguerías.
Miguel Angel Calvete actuaba como un director en las sombras ya que tenía probado nivel de decisión sobre:
-licitaciones simuladas,
-compras con sobreprecios
-pago de coimas a funcionarios estatales.
La familia unida
Para los investigadores, cada integrante del clan cumplía una función:
-Miguel Angel Calvete (preso por proxeneta) era el nexo entre lo público y lo privado
-Ornella Calvete y su pareja Javier Cardini tenían altos cargos en Hacienda
-Susana Calvete, hermana de Miguel, era también funcionaria en el Ministerio de Economía de la Nación.
¿Quién es Javier Cardini, el amigo de Santiago Caputo?
Fue incorporado “de la mano” del vértice más oculto del "triángulo de hierro".
Asistió al colegio con personas cercanas al llamado Mago del Kremlin y es citado como “íntimo amigo” de un amigo en común, Juan Neuss.
En octubre de 2025, la Justicia allanó su departamento e incautó aproximadamente US$ 700.000 en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.
Cumplía un rol importante dentro del esquema de poder libertario.