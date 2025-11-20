Es pareja de Ornella Calvete, la ex funcionaria de Economía que guardaba US$ 700.000

Miguel Angel Calvete actuaba como un director en las sombras ya que tenía probado nivel de decisión sobre:

-licitaciones simuladas,

-compras con sobreprecios

-pago de coimas a funcionarios estatales.

La familia unida

Para los investigadores, cada integrante del clan cumplía una función:

-Miguel Angel Calvete (preso por proxeneta) era el nexo entre lo público y lo privado

-Ornella Calvete y su pareja Javier Cardini tenían altos cargos en Hacienda

-Susana Calvete, hermana de Miguel, era también funcionaria en el Ministerio de Economía de la Nación.

El escándalo por las coimas en la ANDIS salpica a otro funcionario del Gobierno: Javier Cardini, subsecretario de gestión productiva del Ministerio de Economía y pareja de Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvete, el empresario señalado como uno de los… pic.twitter.com/i06mn0pDAN — Mariel Fitz Patrick (@marielfitz) November 20, 2025

¿Quién es Javier Cardini, el amigo de Santiago Caputo?

Fue incorporado “de la mano” del vértice más oculto del "triángulo de hierro".

Asistió al colegio con personas cercanas al llamado Mago del Kremlin y es citado como “íntimo amigo” de un amigo en común, Juan Neuss.

En octubre de 2025, la Justicia allanó su departamento e incautó aproximadamente US$ 700.000 en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

Cumplía un rol importante dentro del esquema de poder libertario.

La Fiscalía, a cargo de Franco Picardi, considera que existía una red estructurada de sobreprecios, proveedores amigos y "retornos" ilegítimos para funcionarios.