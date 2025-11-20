urgente24
ACTUALIDAD Miguel Ángel Calvete > ANDIS > A24

DESPLAZARÍAN A JAVIER CARDINI

Es pareja de Ornella Calvete, la ex funcionaria de Economía que guardaba US$ 700.000

El escándalo en ANDIS salpicó a otro alto funcionario del Palacio de Hacienda: Javier Cardini, el concubino de Ornella Calvete. Para A24, será pronto separado

20 de noviembre de 2025 - 22:42
Javier Cardini y Ornella Calvete alcanzados por el esc{andalo del ANDIS

Javier Cardini y Ornella Calvete alcanzados por el esc{andalo del ANDIS

Javier Cardini es pareja y convive con la hija de Miguel Calvete, el empresario señalado como uno de los organizadores de la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacitados.

La joven pareja ocultaba US$ 700.000 que nunca había declarado, a pesar de ser ambos funcionarios del Palacio de Hacienda.

Ornella Calvete debió renunciar a su cargo de directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera de Economía. Ahora, la guillotina caería también sobre su concubino.

Seguir leyendo

La separación de la joven de 34 años se produjo como resultado de un allanamiento a su departamento. La importante suma en divisa norteamericana estaba sin declarar y fue imposible justificar que este ingeniero industrial no estuviera al tanto de semejante situación. La separación de la joven de 34 años se produjo como resultado de un allanamiento a su departamento. La importante suma en divisa norteamericana estaba sin declarar y fue imposible justificar que este ingeniero industrial no estuviera al tanto de semejante situación.

En los chats que figuran como prueba en la investigación, Ornella Calvete apareció en mensajes con su padre revelando que estaba al tanto de las gestiones paralelas entre la ANDIS y las droguerías.

Miguel Angel Calvete actuaba como un director en las sombras ya que tenía probado nivel de decisión sobre:

-licitaciones simuladas,

-compras con sobreprecios

-pago de coimas a funcionarios estatales.

image
"Otro que tire y pegue" Siguen cayendo altos funcionarios del Ministerio de Econom&iacute;a por la causa ANDIS

"Otro que tire y pegue" Siguen cayendo altos funcionarios del Ministerio de Economía por la causa ANDIS

La familia unida

Para los investigadores, cada integrante del clan cumplía una función:

-Miguel Angel Calvete (preso por proxeneta) era el nexo entre lo público y lo privado

-Ornella Calvete y su pareja Javier Cardini tenían altos cargos en Hacienda

-Susana Calvete, hermana de Miguel, era también funcionaria en el Ministerio de Economía de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1991521058982170853&partner=&hide_thread=false

¿Quién es Javier Cardini, el amigo de Santiago Caputo?

Fue incorporado “de la mano” del vértice más oculto del "triángulo de hierro".

Asistió al colegio con personas cercanas al llamado Mago del Kremlin y es citado como “íntimo amigo” de un amigo en común, Juan Neuss.

En octubre de 2025, la Justicia allanó su departamento e incautó aproximadamente US$ 700.000 en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

Cumplía un rol importante dentro del esquema de poder libertario.

La Fiscalía, a cargo de Franco Picardi, considera que existía una red estructurada de sobreprecios, proveedores amigos y “retornos” ilegítimos para funcionarios. La Fiscalía, a cargo de Franco Picardi, considera que existía una red estructurada de sobreprecios, proveedores amigos y “retornos” ilegítimos para funcionarios.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES