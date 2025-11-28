"No la ven": Cayó el Índice de Confianza Empresaria en Argentina

Mirando a sus propios negocios, el 51% de los empresarios confía en que el volumen de unidades vendidas aumentará en el próximo año, mientras que el 34% prevé que se mantendrá y un 15% estima que disminuirá. En cuanto a la rentabilidad, el 36% cree que se mantendrá igual, el 24% que aumentará y el 40% que disminuirá.

Respecto a la inversión en activos fijos, el 54% de los ejecutivos anticipa que permanecerá igual en los próximos 12 meses, el 29% proyecta un incremento y el 18% prevé una caída. En cuanto al empleo, el 52% de los empresarios cree que el total de empleados se mantendrá estable, el 30% espera un aumento y un 18% considera que tendrá una nómina menor.

indice confianza empresaria 2

En materia macroeconómica, los ejecutivos consultados estimaron una inflación del 41% para 2025 y un tipo de cambio oficial que rondara los 1.620 pesos por dólar hacia finales del año.

El estudio también revela que el 37% de los participantes identifica a la incertidumbre económica como el principal problema de negocios actual, seguido “temas financieros” (21%), “mayores costos” (18%), “crecimiento” (10%), “cuestiones personales” (9%) y por último el rubro “otros” (5%).

