La temporada navideña ya está aquí y suele venir acompañada de encuentros sociales, regalos y vacaciones. Todas estas cosas hacen que algunos crean que se practica más sexo en Navidad. Sea así, o no, lo que sí es cierto es que en esta época del año, muchos cometen un error que podría arruinar las relaciones sexuales.
NO LO HAGAS
Sexo: El error que muchos cometen y afecta el rendimiento sexual en Navidad
Este error es muy común durante la temporada navideña, pero podría arruinar por completo tu noche de sexo.
Error que cometes y daña el sexo
Un error frecuente que las personas suelen cometer en la temporada navideña y que podría afectar negativamente el desempeño sexual es beber demasiado alcohol.
El alcohol suele estar presente en Navidad más que en cualquier otra temporada del año. La gente, a menudo, mezcla sexo y alcohol bajo la creencia de que los relaja y aumenta el placer sexual.
Sin embargo, la historia es otra.
De acuerdo con expertos, el consumo de alcohol, aunque puede desinhibir, reduce la excitación y empeora el rendimiento sexual.
¿Qué pasa si tomo alcohol y después tengo relaciones?
En el sitio especializado Oxford Online Pharmacy detallan que, por ejemplo, "tomar más de tres copas seguidas puede provocar un aumento repentino de la presión arterial. Esto, a su vez, puede afectar el flujo sanguíneo, lo que altera la capacidad de mantener o lograr una erección".
Otra razón por la que el alcohol no es buen acompañante de las relaciones sexuales es porque es un depresor del sistema nervioso. Esto puede afectar la estimulación sexual y, en algunos casos, hacer que la erección no llegue.
El alcohol también puede empeorar la salud sexual femenina, al disminuir la libido y complicar el orgasmo.
"Si bien inicialmente puede contribuir a la relajación y a la reducción de la inhibición, el consumo excesivo puede interferir con los complejos procesos que conducen al intenso placer y la satisfacción del orgasmo", le dijo a The New York Times, Catalina Lawsin, psicóloga clínica especializada en sexualidad.
Según los expertos, estos efectos dependen en gran medida de la frecuencia y la cantidad de alcohol que se beba.
Sin embargo, es importante saber que, de acuerdo con la ciencia, ninguna cantidad de alcohol se considera segura.
Además, beber mucho alcohol aumenta el riesgo de prácticas sexuales sin protección.
Consecuencias del alcohol
Ahora bien, beber alcohol en exceso no solamente puede arruinar una noche de sexo, sino que tiene muchas otras consecuencias para la salud.
Tal vez quieras saber las enfermedades enfermedades que puedes desarrollar después de 10 a 20 años de beber regularmente alcohol, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS):
- Cáncer de boca
- Cáncer de garganta
- Cáncer de mama
- Derrame cerebral
- Cardiopatía
- Enfermedad hepática
- Daño cerebral
- Daño al sistema nervioso
- Problemas de salud mental
Estos son sólo algunos de los problemas de salud relacionados con el alcohol, ya que según la OMS, se ha comprobado que el consumo de alcohol influye en más de 200 enfermedades, lesiones y otras afecciones.
