Sexo: El error que muchos cometen y afecta el rendimiento sexual en Navidad

¿Qué pasa si tomo alcohol y después tengo relaciones?

En el sitio especializado Oxford Online Pharmacy detallan que, por ejemplo, "tomar más de tres copas seguidas puede provocar un aumento repentino de la presión arterial. Esto, a su vez, puede afectar el flujo sanguíneo, lo que altera la capacidad de mantener o lograr una erección".

Otra razón por la que el alcohol no es buen acompañante de las relaciones sexuales es porque es un depresor del sistema nervioso. Esto puede afectar la estimulación sexual y, en algunos casos, hacer que la erección no llegue.

El alcohol también puede empeorar la salud sexual femenina, al disminuir la libido y complicar el orgasmo.

"Si bien inicialmente puede contribuir a la relajación y a la reducción de la inhibición, el consumo excesivo puede interferir con los complejos procesos que conducen al intenso placer y la satisfacción del orgasmo", le dijo a The New York Times, Catalina Lawsin, psicóloga clínica especializada en sexualidad.

Según los expertos, estos efectos dependen en gran medida de la frecuencia y la cantidad de alcohol que se beba.

Sin embargo, es importante saber que, de acuerdo con la ciencia, ninguna cantidad de alcohol se considera segura.

Además, beber mucho alcohol aumenta el riesgo de prácticas sexuales sin protección.

Consecuencias del alcohol

Ahora bien, beber alcohol en exceso no solamente puede arruinar una noche de sexo, sino que tiene muchas otras consecuencias para la salud.

Tal vez quieras saber las enfermedades enfermedades que puedes desarrollar después de 10 a 20 años de beber regularmente alcohol, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS):

Cáncer de boca

Cáncer de garganta

Cáncer de mama

Derrame cerebral

Cardiopatía

Enfermedad hepática

Daño cerebral

Daño al sistema nervioso

Problemas de salud mental

Estos son sólo algunos de los problemas de salud relacionados con el alcohol, ya que según la OMS, se ha comprobado que el consumo de alcohol influye en más de 200 enfermedades, lesiones y otras afecciones.

