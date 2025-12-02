Andisgate: Se rompe el pacto de silencio (y complica a los Milei)

Según describió el fiscal, en el período investigado, Grant “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”, mano derecha en su momento del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Para la fiscalía, “Roger Grant le consultaba -y procedía de conformidad- en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos PACBI. Esto es, sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema”, y era quien se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Roger Grant, además, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal. En su domicilio se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa. En uno de esos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”.

Asimismo, con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete, se conoció una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, a quien le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente por Roger Grant.

En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant. “Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables