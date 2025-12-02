Roger Grant, ex coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), declaró ante la Justicia y rompió el pacto de silencio, apuntando contra su superior, Daniel Garbellini, mano derecha en su momento del entonces titular del organismo Diego Spagnuolo.
DECLARÓ EL 1ER. IMPUTADO
Andisgate: Se rompe el pacto de silencio (y complica a los Milei)
Roger Grant, imputado en la causa por presuntas coimas en ANDIS, dijo obedecer órdenes de Daniel Garbelli, mano derecha de Diego Spagnuolo, vinculado a Lule Menem y Karina Milei.
Grant se convirtió en el primer imputado de la causa por supuestas coimas en ANDIS que respondió preguntas de la Justicia para defender su inocencia (el resto de los imputados se negó a declarar). La investigación lo ubicó como ejecutor de las maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, a lo que el indagado contestó que “solo cumplía órdenes” de su jefe, Garbellini.
Garbellini, según los audios adjudicados a Spagnuolo estaba vinculado a Eduardo “Lule” Menem, de estrechos lazos con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Era quien le decía a Grant a quién llamar para ofertar y adjudicar, según aseguró el imputado al prestar declaración indagatoria en la causa.
Cabe recordar que Garbellini fue director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS desde junio de 2024 hasta agosto de este año. El Gobierno lo desplazó del organismo de manera “preventiva” junto a Spagnuolo, máxima autoridad del organismo, luego de que se hicieran públicos los audios del ex jefe de la Agencia en los que lo señalaba como la persona que puso Lule Menem en el organismo para su control.
En su declaración ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Grant aseguró que él no sabía que lo que hacía en ANDIS con los precios estuviera mal, y que siempre siguió las órdenes de Garbellini.
Según describió el fiscal, en el período investigado, Grant “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”, mano derecha en su momento del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
Para la fiscalía, “Roger Grant le consultaba -y procedía de conformidad- en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos PACBI. Esto es, sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema”, y era quien se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.
Roger Grant, además, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal. En su domicilio se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa. En uno de esos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”.
Asimismo, con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete, se conoció una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, a quien le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente por Roger Grant.
En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant. “Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant.
