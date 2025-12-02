"Estoy convencido que Milei no tiene ni idea lo que firmó cuando amplió el presupuesto de la SIDE"

Por ejemplo:

-$350 millones para la compra de cubiertas para autos,

-$300 millones para la compra de prendas de vestir

-$40 millones para la compra de utensilios de cocina.

Se argumenta que esta última categoría podría incluir equipamiento para bases operativas en distintas partes del país, como hornos industriales, refrigeradores, sistemas de calefacción y otros elementos de mayor valor necesarios para garantizar el funcionamiento de las instalaciones.

Sin embargo, el nomenclador con que se formula el Presupuesto es muy explícito: el rubro presupuestario "Utensilios de cocina y comedor" está perfectamente estandarizado en el "Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional" y se refiere a "sartenes, cacerolas, artículos de cuchillería, cucharas, tenedores, cucharones, cernidores y tamices, espumaderas, pinzas para servir, saleros y pimenteros, tijera de trinchar, coladores, vasos, tazas, pocillos, platos y demás utensilios de cocina y comedor".

Los hornos industriales, refrigeradores y sistemas de calefacción deberían haberse clasificado en la Cuenta Presupuestaria 43 "Maquinaria y Equipos", específicamente en el rubro 438 "Equipos de Oficina y Muebles", que incluye cocinas, refrigeradores y aires acondicionados.

Otro dato que no cierra es el de las 'cubiertas' ya que no se refiere únicamente a neumáticos para automóviles, sino que engloba todos los gastos relacionados con la flota automotriz de la agencia, incluyendo mantenimiento, reparación, renovación de vehículos y seguros. Pero, si eso fuera correcto, el gasto de cubiertas se hubiera cargado en la cuenta 296 de "repuestos y accesorios", en lugar de consignarlo bajo el rubro 244 "cubiertas y cámaras de aire".

Es falso que con los fondos destinados a "cámaras" de ruedas se puedan pagar seguros para vehículos, ya que esa finalidad se clasifica presupuestariamente en la Categoría 35 de "servicios comerciales y financieros” en el ítem 354 vinculado a "primas y gastos de seguros".

image 25 de Mayo 1, frente a la Casa Rosada de Javier Milei, la sede de la SIDE

Otro número difícil de digerir es el siguiente:

¿$ 2.600 millones en equipos de computación para un organismo que se enteró por los medios de comunicación de los escándalos de $LIBRA, las valijas del avión de Leonardo Scatrurice en Aeroparque y los audios de Diego Spagnuolo?

Lo que viene: suba de gastos en la SIDE para 2026

En el texto que presentaron en septiembre del Presupuesto se aprecia que los recursos de la SIDE van a crecer un 20,1 por ciento en términos nominales, el doble de la inflación anual estimada. Pasarán a la friolera de $ 97 mil millones y seguramente se le van a sumar refuerzos por decreto, como ocurrió este año.

Para gastos en personal, la Secretaría de Inteligencia tendrá $ 56 mil millones Para Bienes de consumo, $ 2637 millones; servicios no personales $ 28.592 millones y bienes de uso $ 9719 millones.

image Sergio Neiffert, titular de la SIDE

El área que tiene como titular a Sergio Neiffert, pero que funciona en los hechos bajo la tutela de Santiago Caputo, tuvo un escándalo en 2024 cuando Milei decidió asignarle por decreto $ 100 mil millones para gastos reservados de los que rápidamente utilizaron más de la mitad. El escándalo fue tan grande que llevó a que ambas cámaras del Congreso rechazaran un decreto presidencial por primera vez. El área que tiene como titular a Sergio Neiffert, pero que funciona en los hechos bajo la tutela de Santiago Caputo, tuvo un escándalo en 2024 cuando Milei decidió asignarle por decreto $ 100 mil millones para gastos reservados de los que rápidamente utilizaron más de la mitad. El escándalo fue tan grande que llevó a que ambas cámaras del Congreso rechazaran un decreto presidencial por primera vez.

Esto obligó a la SIDE a devolver los $ 100 mil millones que le habían asignado.