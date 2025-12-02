Boca no podía tener un rival más seductor: cómo destruir a Racing donde más sufre

Claudio Úbeda ha construido un equipo práctico. Con Leandro Paredes como el vértice colectivo, Boca se apoya en una idea que le resulta muy útil: no asume protagonismo con la pelota, eso prefiere dejárselo al rival; por el contrario, apuesta a golpear en momentos muy precisos.

Sostenido, claro, por la capacidad de los jugadores de jerarquía que tiene. Eso no es menor, porque es esa jerarquía la que le permite explotar las jugadas, maximizar las chances. Mientras tanto, elegirá defenderse más de lo que ataca. En el porcentaje de posesión frente a sus rivales a lo largo de los últimos partidos, Boca suele quedar debajo.

Son estrategias. Menos vistas, pero muy funcionales. Boca es un boxeador que aguanta los golpes contra las cuerdas, a sabiendas de su resistencia, y espera el momento y espacio para meter el guantazo demoledor.

Así ocurrió contra Argentinos Juniors, cuando lastimó con el gol de Ayrton Costa apenas empezado el partido y luego se dedicó a defender. Así también contra Talleres (en octavos), cuando lastimó con un gol de Merentiel a pesar de que el Matador parecía someterlo.

Algo similar contra River: pegó sobre el cierre del primer tiempo y al inicio del segundo.

Después, sabe que se vuelve una roca en su campo, con un 4-4-2 compacto que puede transformarse en un 5-3-2, como sucedió por momentos frente al Bicho.

El vértigo de Racing

Racing será un rival intenso. Un boxeador con mucho resto físico que tira, y tira, y tira golpes. A veces más desordenado, pero los tira. Ahí es cuando el Xeneize puede aprovechar.

Boca se siente más cómodo jugando contra aquellos rivales propositivos para poder responder de contragolpe; para poder tirar el guantazo demoledor. Con la velocidad de Zeballos para conducir y correr, la explosión de Merentiel, le técnica de Palacios y el tándem Paredes-Delgado en la base para romper con un pase o una conducción.

Sobre todo teniendo en cuenta que la Academia suele descuidar mucho el mediocampo. Acostumbrados a atacar, el estilo de los dirigidos de Gustavo Costas necesita estar todo el tiempo cargando el área contraria. Con sus laterales-carrileros, con sus tres delanteros, con su poderío aéreo.

Detrás, a sus espaldas, la mitad de la cancha suele sufrir cuando el ancho del campo le queda demasiado grande. Sin coberturas necesarias, Racing sufre en transiciones. En las defensivas, porque en las ofensivas es donde más fluye. Racing corre para adelante con vértigo, pero sabe que con ese mismo vértigo también tendrá que correr para atrás cuando el rival ataque.

