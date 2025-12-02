La Argentina de Javier Milei: ¿refugio para golpistas brasileños?

“Josiel y las otras docenas de convictos en Argentina deben haber sido arrestados y extraditados desde entonces. Nada más lejos de la realidad. No ha habido ningún avance en responsabilizar a los fugitivos. Hasta ese momento, solo cinco simpatizantes de Bolsonaro estaban encarcelados en el país vecino y 61 eran objeto de solicitudes de extradición. Todo sigue igual. Josiel está libre y, hasta el momento, ningún condenado ha sido extraditado”, completó el editor.

Las cosas podrían cambiar ya que está por comenzar el juicio de extradición de los 5 simpatizantes de Bolsonaro que se encuentran en prisión en Argentina.

Pero Motoryl no es optimista: “se presentarán recursos ante la Corte Suprema de Argentina y, en última instancia, ante Javier Milei”.

Golpistas brasileños refugiados en Argentina

El periodista argentino Facundo Iglesia aporta a Intercept Brasil un informe sobre la situación de los condenados y acusados en Argentina.

milei-bolsonaro-CPAC1.jpg Milei y Bolsonaro en la CPAC. NA.

Iglesia comienza su informe con el caso la especialista en marketing digital Ana Paula de Souza salió de Florianópolis, en Santa Catarina, para unirse a los partidarios de Bolsonaro que irrumpieron en el Palacio de Planalto durante el ataque a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.

“El viaje no terminó bien. La Policía Militar del Distrito Federal arrestó a Ana Paula dentro del Palacio Presidencial. Liberada para enfrentar un proceso legal mientras estaba en libertad, ahora se encuentra detenida en Argentina”, recordó Iglesia.

El periodista argentino entrevistó a De Souza y le preguntó qué la llevó a participar en las protestas del 8 de enero: "Es mi derecho constitucional. Creía que Brasil era una democracia. ¿Por qué no puedo cuestionarlo?".

“Tras ser condenada a 14 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal, Ana Paula relató que, en febrero de 2024, rompió su tobillera electrónica y huyó a Argentina, donde entró como turista. Según ella, nadie la ayudó: solo le dijo a su familia dónde estaba después de llegar”, cuenta Iglesia. “Tras ser condenada a 14 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal, Ana Paula relató que, en febrero de 2024, rompió su tobillera electrónica y huyó a Argentina, donde entró como turista. Según ella, nadie la ayudó: solo le dijo a su familia dónde estaba después de llegar”, cuenta Iglesia.

Del relevamiento realizado por el periodista, hay “más de 100 brasileños, condenados o acusados de participar en el intento de golpe, que tomaron la misma decisión, confiando en que el gobierno de Javier Milei, aliado cercano del expresidente Jair Bolsonaro, los recibiría con los brazos abiertos”.

“Solo en 2024, 181 brasileños solicitaron asilo político en Argentina a través de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Sin embargo, en noviembre de 2024, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 61 personas condenadas por el golpe de Estado que se encontraban en el país”, agrega Iglesia.

La audiencia que decidirá sobre la extradición de De Souza tendrá lugar el próximo miércoles 3. “El resultado será decisivo no solo para los cinco partidarios de Bolsonaro, sino también para la ya delicada relación entre la Argentina de Javier Milei y el Brasil del presidente Lula”, advierte el periodista.

Además de De Souza, también serán juzgados Joelton Gusmão de Oliveira (condenado a 17 años), Rodrigo de Freitas Moro Ramalho (14 años), Joel Borges Correa (13 años) y Wellington Luiz Firmino (17 años).

“Si se acepta la extradición, aún queda un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posteriormente, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, es decir, en Javier Milei”, resalta Iglesia.

Sobre la actitud del gobierno argentino, el periodista asegura que“ evita hacer comentarios. Aunque un abogado cercano a Milei defiende a uno de los partidarios de Bolsonaro arrestados, el presidente nunca ha hablado directamente sobre el asunto”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) considera improbable que Argentina otorgue refugio a los condenados, ya que no desea ser visto como un refugio para fugitivos. Sin embargo, tampoco confía en que la policía argentina realice un esfuerzo significativo para agilizar la detención de los fugitivos que permanecen en el país”, indica Iglesia en su artículo y recuerda que en diciembre pasado, el propio Jair Bolsonaro, a través de un mensaje grabado enviado a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires, agradeció a Milei por "su acogida a estas personas que están en su país".

