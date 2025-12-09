Marty Supreme: la nueva película de Timothée Chalamet que domina con su marketing

Embed - Timothee_Chalamet_internal_brand_marketing_meeting_MartySupreme_11.08.2025.mp4

Una campaña que convirtió una película en marca

La cápsula de merchandising presentada por A24 apareció en un pop-up de SoHo el pasado 20 de noviembre y se agotó antes de que la mayoría pudiera verla. Chaquetas retro, rompevientos en azul y naranja, camisetas deportivas: la estética Marty ya tenía forma física.

La adopción por parte de celebridades fue inmediata. Tom Brady, Kendall Jenner, Frank Ocean y más figuras comenzaron a usar las prendas como si pertenecieran a una marca consolidada. Para el público, la película dejó de ser un proyecto y pasó a ser un universo. La narrativa se consolidó cuando aparecieron las cajas de cereales Wheaties con la imagen de Chalamet como Marty Mauser, un gesto reservado históricamente para atletas legendarios. El marketing no acompañaba al film: lo estaba mitificando.

De qué trata realmente la película

En medio del torbellino estético, vale recordar la historia. Ambientada en los años cincuenta, la película sigue a Marty Mauser, un joven tan talentoso como impulsivo, que juega, apuesta, improvisa y se desliza entre la genialidad y el desastre. Su vida avanza entre torneos clandestinos, amistades peligrosas, dinero fácil y una obsesión insostenible: convertirse en campeón de ping pong cuando nadie cree en él. El film lo muestra ascender, caer, reinventarse y enfrentarse a su propia ambición, retratando a un personaje que mezcla carisma, caos y un hambre de grandeza que nunca se apaga.

La crítica acompañó con entusiasmo. The Hollywood Reporter habló de “una estimulante comedia deportiva y un desgarrador estudio de personajes”. Variety la llamó “una de las obras maestras del año”, mientras The Guardian calificó con cinco estrellas la actuación de Chalamet. IndieWire la definió como “una epopeya americana sobre el costo real de la grandeza”.





Incluso entre elogios, la conversación vuelve siempre a la campaña: cómo un video accidental definió un color, cómo ese color se volvió look, cómo ese look se volvió identidad y cómo esa identidad terminó dominando redes, celebrities y espacios culturales.

Todo esto ocurre antes del estreno. Ese es el punto. Marty Supreme demuestra que la estrategia no acompaña al film: lo crea. La moda, la viralidad y el diseño no son accesorios, sino parte de la construcción de sentido. Puede gustar o no, pero su presencia ya está garantizada. Chalamet no solo protagoniza la película: protagoniza el fenómeno que la convierte en un posible film de culto.

