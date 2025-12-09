Hollywood tiene estrenos que se construyen en la pantalla y estrenos que se construyen en Internet. Marty Supreme, la nueva película de Timothée Chalamet dirigida por Josh Safdie, pertenece sin dudas a la segunda categoría. A semanas de su llegada a cines, ya funciona como fenómeno cultural gracias a una campaña donde estética, moda y celebridad trabajan juntas para instalar un universo antes incluso de que el público conozca la historia. A24 entendió cómo capitalizarlo; Chalamet lo ejecutó con precisión quirúrgica.
MÁS QUE UN FILM
Marty Supreme: la nueva película de Timothée Chalamet que domina con su marketing
Entre estrategia, estilo y viralidad, A24 y Timothée Chalamet lograron que Marty Supreme empiece a construir su propio estatus de culto antes del estreno.
La trama, una comedia dramática inspirada libremente en la vida de Marty Reisman, un apostador callejero que se convirtió en figura del ping pong neoyorquino, está respaldada por nombres como Gwyneth Paltrow, Tyler, The Creator, Odessa A’zion y Fran Drescher. Pero lo que realmente domina la conversación no es la película, sino su clima, su color y la estrategia que convirtió ese imaginario en lenguaje viral. Safdie entregó un film potente; la campaña hizo el resto.
Del meme al look: cómo la estética se volvió narrativa
El verdadero inicio del fenómeno llegó con un clip que se volvió imposible de evitar en redes. En él, Chalamet aparece junto al equipo que diseñaba la merch oficial del film, analizando un cuadrado naranja y diciendo, en tono solemne, que ese color 'llevó meses de trabajo”. El fragmento, sacado de contexto, explotó: memes, imitaciones, remixes, parodias.
Lo que parecía un momento accidental terminó convirtiéndose en un arma de marketing. Ese naranja (que iba a ser solo parte del diseño de la cápsula) se transformó en un código visual reconocible, apropiado por usuarios, creadores y celebridades. En marketing, que se rían no es perder: es instalar. Lejos de debilitar la campaña, el meme la catapultó.
Con el color ya instalado en la cultura pop, llegó la aparición pública que selló la estética. Ayer, lunes 8 de diciembre, en la premiere de Los Ángeles, Chalamet y Kylie Jenner llevaron total looks de Chrome Hearts: él con un traje de cuero naranja y un bolso con forma de paleta de ping pong; ella con un vestido en la misma gama. No fue el inicio de la campaña, sino la confirmación visual de un fenómeno que ya ardía por el video. Lo que se vio en la alfombra roja no fue vestuario: fue branding.
Una campaña que convirtió una película en marca
La cápsula de merchandising presentada por A24 apareció en un pop-up de SoHo el pasado 20 de noviembre y se agotó antes de que la mayoría pudiera verla. Chaquetas retro, rompevientos en azul y naranja, camisetas deportivas: la estética Marty ya tenía forma física.
La adopción por parte de celebridades fue inmediata. Tom Brady, Kendall Jenner, Frank Ocean y más figuras comenzaron a usar las prendas como si pertenecieran a una marca consolidada. Para el público, la película dejó de ser un proyecto y pasó a ser un universo. La narrativa se consolidó cuando aparecieron las cajas de cereales Wheaties con la imagen de Chalamet como Marty Mauser, un gesto reservado históricamente para atletas legendarios. El marketing no acompañaba al film: lo estaba mitificando.
De qué trata realmente la película
En medio del torbellino estético, vale recordar la historia. Ambientada en los años cincuenta, la película sigue a Marty Mauser, un joven tan talentoso como impulsivo, que juega, apuesta, improvisa y se desliza entre la genialidad y el desastre. Su vida avanza entre torneos clandestinos, amistades peligrosas, dinero fácil y una obsesión insostenible: convertirse en campeón de ping pong cuando nadie cree en él. El film lo muestra ascender, caer, reinventarse y enfrentarse a su propia ambición, retratando a un personaje que mezcla carisma, caos y un hambre de grandeza que nunca se apaga.
La crítica acompañó con entusiasmo. The Hollywood Reporter habló de “una estimulante comedia deportiva y un desgarrador estudio de personajes”. Variety la llamó “una de las obras maestras del año”, mientras The Guardian calificó con cinco estrellas la actuación de Chalamet. IndieWire la definió como “una epopeya americana sobre el costo real de la grandeza”.
Incluso entre elogios, la conversación vuelve siempre a la campaña: cómo un video accidental definió un color, cómo ese color se volvió look, cómo ese look se volvió identidad y cómo esa identidad terminó dominando redes, celebrities y espacios culturales.
Todo esto ocurre antes del estreno. Ese es el punto. Marty Supreme demuestra que la estrategia no acompaña al film: lo crea. La moda, la viralidad y el diseño no son accesorios, sino parte de la construcción de sentido. Puede gustar o no, pero su presencia ya está garantizada. Chalamet no solo protagoniza la película: protagoniza el fenómeno que la convierte en un posible film de culto.
