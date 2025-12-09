¿María Corina Machado llegó a Noruega pocas horas antes de recibir el Nobel de la Paz?

El sábado 6 de diciembre Machado le aseguró a la agencia EFE telefónicamente su asistencia.

Clara, hermana menor de la ganadora del Nobel, explicó a la emisora colombiana 'Blu Radio' María "está intentando llegar a Oslo”.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, viajó a la capital de Noruega junto al ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.

El premio Nobel de la Paz está dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de US$ 1,2 millones.

El Comité Noruego destacó a la ganadora por "su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica a la democracia".