En el Grand Hotel de la capital de Noruega se han instalado decenas de periodistas que se preguntaban una y otra vez… ¿Ha llegado ya María Corina Machado?
INCERTIDUMBRE EN OSLO
¿María Corina Machado llegó a Noruega pocas horas antes de recibir el Nobel de la Paz?
La creadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, tenía prohibición de dejar su país. Muchos creen que podría haberlo abandonado junto a su madre en mayo.
Se suman a la familia Machado primeros mandatarios como José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Javier Milei, presidente de Argentina, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, Santiago Peña e Iván Duque, expresidente de Colombia.
A favor y en contra del Premio Nobel a María Corina Machado
Muchos esperaron durante varios días para apoyar a MCM pero también existen chavistas que fueron a cuestionarla por su postura a favor de una intervención militar de USA en Venezuela.
El sábado 6 de diciembre Machado le aseguró a la agencia EFE telefónicamente su asistencia.
Clara, hermana menor de la ganadora del Nobel, explicó a la emisora colombiana 'Blu Radio' María "está intentando llegar a Oslo”.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, viajó a la capital de Noruega junto al ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.
El premio Nobel de la Paz está dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de US$ 1,2 millones.
El Comité Noruego destacó a la ganadora por "su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica a la democracia".