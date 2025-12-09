urgente24
INCERTIDUMBRE EN OSLO

¿María Corina Machado llegó a Noruega pocas horas antes de recibir el Nobel de la Paz?

La creadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, tenía prohibición de dejar su país. Muchos creen que podría haberlo abandonado junto a su madre en mayo.

09 de diciembre de 2025 - 23:50
Maria Corina Machado y González Urrutia

En el Grand Hotel de la capital de Noruega se han instalado decenas de periodistas que se preguntaban una y otra vez… ¿Ha llegado ya María Corina Machado?

Algunas fotos subidas a redes dejan dudas ya que se ve el frente de la construcción pero la ropa de Machado y Edmundo González Urrutia no se compadece con el frío extremo que soporta escandinavia. Ese edificio se convierte cada año en el alojamiento oficial del ganador del Premio Nobel que se entregará el miércoles 10/12 a las 8 de la mañana, hora de Argentina.

Se suman a la familia Machado primeros mandatarios como José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Javier Milei, presidente de Argentina, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, Santiago Peña e Iván Duque, expresidente de Colombia.

image
Esperan la llegada a Noruega a ùltima hora de María Corina Machado

A favor y en contra del Premio Nobel a María Corina Machado

Muchos esperaron durante varios días para apoyar a MCM pero también existen chavistas que fueron a cuestionarla por su postura a favor de una intervención militar de USA en Venezuela.

Machado tenía previsto dar una rueda de prensa el martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local, pero finalmente la misma fue cancelada. Esto avivó el temor a que la dirigente faltara a la entrega del premio. El Instituto Nobel no explicó el motivo del aplazamiento del contacto con el Cuarto Poder. Machado tenía previsto dar una rueda de prensa el martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local, pero finalmente la misma fue cancelada. Esto avivó el temor a que la dirigente faltara a la entrega del premio. El Instituto Nobel no explicó el motivo del aplazamiento del contacto con el Cuarto Poder.

El sábado 6 de diciembre Machado le aseguró a la agencia EFE telefónicamente su asistencia.

Clara, hermana menor de la ganadora del Nobel, explicó a la emisora colombiana 'Blu Radio' María "está intentando llegar a Oslo”.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, viajó a la capital de Noruega junto al ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.

El premio Nobel de la Paz está dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de US$ 1,2 millones.

El Comité Noruego destacó a la ganadora por "su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica a la democracia".

