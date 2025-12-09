Un terremoto de magnitud 7,5 estremeció el noroeste de Japón a última hora del lunes, dejando un tendal de heridos, que ascendió a 23, y provocando una alerta de tsunami para las comunidades de la costa del Pacífico. Las autoridades niponas advirtieron sobre posibles réplicas y temieron hasta este martes con otro megaterremoto como el de 2011, el cual había impactado en las centrales nucleares y provocado una pequeña fuga radiactiva.
CATÁSTROFE LIMITADA
Imágenes de los estragos del terremoto en Japón que encendió el alerta de tsunami
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón y encendió todas las alertas de tsunami. Grandes destrozos y necesidad de control en las centrales nucleares (IMÁGENES IMPACTANTES)
Este lunes en la costa norte de Japón, el tendido eléctrico se balanceó, los autos se dieron vuelta, las calles crujieron y el mobiliario de las casas y oficinas fue sacudido por la furia intempestiva de un terremoto de gran envergadura, que ocasionó destrozos en la infraestructura e interrumpió los servicios, desatando el pánico general y encendiendo la alerta de tsunami por posibles olas de hasta 3 metros, la cual ya fue levantada hace algunas horas.
"Nunca había experimentado un temblor tan fuerte", dijo Nobuo Yamada, propietario de una tienda a la emisora pública NHK en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, y agregó que "afortunadamente" las líneas eléctricas todavía estaban funcionando en su área.
Tremendo terremoto en Japón y reminiscencias del de 2011
El sismo que afectó la región noroeste de Japón se produjo este lunes a las 11:15 p.m. en el Océano Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la principal isla nipona, Honshu, según lo difundió el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
En tanto, la Agencia Meteorológica japonesa (JMA) emitió una alerta de tsunami y reportó una ola que impactó en un puerto de en la isla principal de Japón, a las 23H43 (14H43 GMT) del lunes. Con el correr de las horas, durante este martes, se levantó la alerta de tsunami.
Desde el gobierno nipón, el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, instó a los residentes del norte a que evacuaran hacia zonas más altas. El funcionario confirmó este martes que 800 hogares se quedaron sin electricidad. También dijo que los trenes balas Shinkansen y de otras líneas de ferrocarriles se encontraban suspendidos en algunas zonas de la región debido a las réplicas de los temblores.
Kihara afirmó ante la prensa que las centrales nucleares de la región estaban realizando controles de seguridad. En ese sentido, la Autoridad de Regulación Nuclear indicó que se derramaron unos 450 litros (118 galones) de agua de una zona de enfriamiento de combustible gastado en la planta de reprocesamiento de combustible de Rokkasho en Aomori, pero que el nivel del agua se mantuvo dentro del rango normal y no hubo riesgo de seguridad.
Kihara también dijo que no había recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares. Las autoridades niponas estuvieron pendientes durante la madrugada de este martes del control de las centrales para evitar una situación parecida a la del 2011, cuando un terremoto de magnitud 9,0 provocó que un tsunami dejara 18.500 muertos y causara una filtración en la central nuclear de Fukushima.
“Hay que prepararse, asumiendo que un desastre como ese podría volver a ocurrir”, dijo Satoshi Harada, funcionario de la división de terremotos y volcanes de la agencia meteorológica.
Más contenido en Urgente24
César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III
El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M
Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo
¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?