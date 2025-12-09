Imágenes de los estragos del terremoto en Japón que encendió el alerta de tsunami

image Esta foto aérea muestra un vehículo abandonado en una carretera dañada en la ciudad de Tohoku, prefectura de Aomori, al norte de Japón. - The Associated Press

Desde el gobierno nipón, el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, instó a los residentes del norte a que evacuaran hacia zonas más altas. El funcionario confirmó este martes que 800 hogares se quedaron sin electricidad. También dijo que los trenes balas Shinkansen y de otras líneas de ferrocarriles se encontraban suspendidos en algunas zonas de la región debido a las réplicas de los temblores.

Kihara afirmó ante la prensa que las centrales nucleares de la región estaban realizando controles de seguridad. En ese sentido, la Autoridad de Regulación Nuclear indicó que se derramaron unos 450 litros (118 galones) de agua de una zona de enfriamiento de combustible gastado en la planta de reprocesamiento de combustible de Rokkasho en Aomori, pero que el nivel del agua se mantuvo dentro del rango normal y no hubo riesgo de seguridad.

image . Un hombre retira los escombros causados por un fuerte terremoto en unas instalaciones comerciales en Hachinohe, prefectura de Aomori, al norte de Japón. - The Associated Press | 8 de diciembre de 2025

Kihara también dijo que no había recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares. Las autoridades niponas estuvieron pendientes durante la madrugada de este martes del control de las centrales para evitar una situación parecida a la del 2011, cuando un terremoto de magnitud 9,0 provocó que un tsunami dejara 18.500 muertos y causara una filtración en la central nuclear de Fukushima.

“Hay que prepararse, asumiendo que un desastre como ese podría volver a ocurrir”, dijo Satoshi Harada, funcionario de la división de terremotos y volcanes de la agencia meteorológica.

