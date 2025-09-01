Terremoto en Afganistán, secuestro de la ONU en Yemen —por hutíes— y Gaza en ruinas

Los equipos de rescate aún luchan por llegar a las áreas barrosas y montañosas de las provincias afganas de Kunar y Nangarhar, aisladas de las redes móviles a lo largo de la frontera con Pakistán, cuyas casas de adobes se derrumbaron por la fuerza del terremoto en las laderas.

Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en Kabul, imploró este lunes por ayuda internacional ante la devastación que ha generado el sismo de magnitud 6,1."Lo necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas", dijo a Reuters.

"Hasta el momento, ningún gobierno extranjero se ha acercado para brindar apoyo para las labores de rescate o socorro", aclaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán.

image Los afganos dándole santa sepultura a sus muertos tras el terremoto | GENTILEZA REUTERS

Panorama Medio Oriente: la ONU denuncia que los hutíes de Yemen han detenido arbitrariamente a sus empleados

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este lunes la detención de al menos 11 de sus miembros por parte de los hutíes de Yemen, proxies de Irán que suelen asaltar embarcaciones en el Mar Negro.

La confirmación de la muerte en ataques israelís del jefe del Gobierno hutí, Ahmad Ghaleb al-Rawhi, y de varios de sus ministros, ha provocado la ira del líder rebelde en Yemen, que amenaza con intensificar sus andanadas de misiles contra Israel y dirige la actual ola de detenciones arbitrarias contra personal diplomático, organizaciones civiles y de ayuda humanitaria.

"Al menos 11 miembros del personal de las Naciones Unidas han sido detenidos", confirma en un comunicado el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, "condenando la nueva ola de detenciones arbitrarias de miembros del personal de las Naciones Unidas hoy en Saná y Hodeida por parte de Ansar Allah" (nombre oficial de los rebeldes hutíes).

El funcionario denuncia "el allanamiento de las instalaciones de las Naciones Unidas y la incautación de bienes pertenecientes a la organización".

Del mismo modo, una fuente de seguridad en Saná indica a AFP que siete empleados del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y tres de Unicef han sido detenidos el domingo tras una redada en sus oficinas.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, condena "enérgicamente" estas detenciones que califica de "arbitrarias".

El jefe de la ONU exige la "liberación inmediata e incondicional" de los 11 empleados, así como la de "todos los demás empleados de las Naciones Unidas, de ONG internacionales y nacionales, de la sociedad civil y de misiones diplomáticas que se encuentran detenidos arbitrariamente".

La otra cara del dolor el el Golfo: Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan adentrando sus tanques en Ciudad de Gaza y detonan vehículos cargados de explosivos, al mismo tiempo realizan ataques aéreos certeros que matan al menos 19 palestinos.

Los residentes afirman que este lunes las fuerzas israelíes enviaron viejos vehículos blindados a la zona oriental del superpoblado barrio de Sheikh Radwan y luego los hicieron estallar a distancia, destruyendo varias casas y obligando a más familias a huir.

Mientras la ofensiva se recrudece en Ciudad de Gaza, la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio afirma que Israel está cometiendo un genocidio en el enclave.

image Gaza, entre las bombas, el dolor y el hambre | GENTILEZA AFP

En ese sentido, la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio (IAGS), un organismo de 500 académicos fundado en 1994, ha aprobado el lunes una resolución que establece que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición de genocidio establecida en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

“Esta es una declaración definitiva de expertos en el campo de los estudios sobre genocidio: lo que está sucediendo en Gaza es genocidio”, dice Melanie O'Brien, presidenta de IAGS y profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, hablando con la agencia de noticias Reuters el lunes.

Israel, al borde de ser una paria por sus excesos en nombre de la legítima defensa y la lucha contra el terrorismo, parece no tener intención inmediata de un alto al fuego que garantice el retorno de los rehenes que aún permanecen bajo las garras de Hamás.

