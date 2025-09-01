Flota de 20 barcos zarpa hacia Gaza, desde Barcelona, llevando ayuda humanitaria

Embed - FLOTILLA A GAZA | Greta Thunberg, Ada Colau y medio millar de personas zarpan de Barcelona

Romper el bloqueo de Israel

“Romper el bloqueo es muy difícil, pero visibilizar el hambre y el sufrimiento en la franja de Gaza es posible”, señalaron portavoces de la movida internacional.

Según los socorristas, el premier Benjamín Netanyahu utiliza la privación de alimentos como un arma de guerra a pesar de las advertencias en contrario que fueran formuladas por las Naciones Unidas.