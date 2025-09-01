Entre los tripulantes se destaca la activista y ecologista sueca Greta Thunberg: navegarán por el Mediterráneo en una travesía hacia la Franja de Gaza que durará entre 2 y 3 semanas hasta la zona del conflicto bélico desatado tras los atentados del 7 de Octubre de 2023.
BUSCAN ROMPER BLOQUEO
Flota de 20 barcos zarpa hacia Gaza, desde Barcelona, llevando ayuda humanitaria
La expedición se denomina “Global Sumud” o “Flota de la libertad rumbo a Gaza". Participan de ella centenares de ciudadanos de 44 países.
01 de septiembre de 2025 - 00:12
La expedición fue despedida por unas 5.000 personas en un puerto de Cataluña
Las embarcaciones tienen entre 12 y 20 metros de eslora y cuentan con una capacidad de transporta en sus bodegas de alimentos y medicamentos.
Las donaciones fueron conseguidas por organizaciones pro palestinas entre las sociedades civiles de toda Europa.
Romper el bloqueo de Israel
“Romper el bloqueo es muy difícil, pero visibilizar el hambre y el sufrimiento en la franja de Gaza es posible”, señalaron portavoces de la movida internacional.