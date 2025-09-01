urgente24
Flota de 20 barcos zarpa hacia Gaza, desde Barcelona, llevando ayuda humanitaria

La expedición se denomina “Global Sumud” o “Flota de la libertad rumbo a Gaza". Participan de ella centenares de ciudadanos de 44 países.

01 de septiembre de 2025 - 00:12
Flota de la paz rumbo a Gaza

Entre los tripulantes se destaca la activista y ecologista sueca Greta Thunberg: navegarán por el Mediterráneo en una travesía hacia la Franja de Gaza que durará entre 2 y 3 semanas hasta la zona del conflicto bélico desatado tras los atentados del 7 de Octubre de 2023.

La expedición fue despedida por unas 5.000 personas en un puerto de Cataluña

El objetivo principal es romper el bloqueo impuesto por Israel desde 2007 y crear un corredor humanitario que facilite la entrada de ayuda básica a la población gazatí. Sin embargo, se cree que, con seguridad, las Fuerzas Armadas del gobierno de Tel Aviv no van a permitir el desembarco de gente y mercaderías.

Las embarcaciones tienen entre 12 y 20 metros de eslora y cuentan con una capacidad de transporta en sus bodegas de alimentos y medicamentos.

Las donaciones fueron conseguidas por organizaciones pro palestinas entre las sociedades civiles de toda Europa.

Romper el bloqueo de Israel

“Romper el bloqueo es muy difícil, pero visibilizar el hambre y el sufrimiento en la franja de Gaza es posible”, señalaron portavoces de la movida internacional.

Según los socorristas, el premier Benjamín Netanyahu utiliza la privación de alimentos como un arma de guerra a pesar de las advertencias en contrario que fueran formuladas por las Naciones Unidas.

