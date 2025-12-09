La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le había pedido un plan de regularización y saneamiento a Galeno ART, y sin esa formalización se acelera el proceso administrativo de liquidación, que puede arrastrar al resto de las firmas del grupo que sufren recortes.
PREOCUPACIÓN
Galeno ART hacia una "quiebra", con 400 trabajadores en la calle, y un fuerte desafío para Jorge Sola (CGT)
Galeno ART no presentó el plan anticrisis pedido por la Superintendencia y el proceso de disolución se acerca con 400 despidos y Jorge Sola enfrentando su primer gran desafío.
Ahora, la empresa se encamina a una instancia similar a la quiebra.
En los próximos días está previsto que la resolución sea publicada en el 'Boletín Oficial', lo que dará paso a la inhibición de operar por parte de la SSN y, finalmente, a la presentación del expediente en el fuero comercial, donde se dictará la sentencia de cese definitivo.
Esa sentencia implicará formalmente la extinción de la relación laboral de todo el personal.
Primer gran desafío para Jorge Sola como líder de la CGT
Será, adicionalmente, el primer gran desafío sectorial para Jorge Sola como líder de la CGT. Deberá pilotear una salida en medio de la ola de empresas en situación crítica y en buena medida con el resultado de su gestión empezará a marcarse el pulso de lo que será su liderazgo en Azopardo.
El venadense Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro, integra el nuevo triunvirato de la CGT junto a Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Un mando de 3, que busca, desde que se implementó, equilibrar las distintas corrientes internas del movimiento obrero. Ahora, en un contexto político marcado por la tensión con el gobierno de Javier Milei y el inminente debate sobre la reforma laboral.
Sola es abogado, profesor de biología y cursó una maestría en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso. Es dirigente del Seguro en los primeros años de la década de los 90, donde tuvo una importante participación posterior a la quiebra de la Cooperativa de Seguros Vigor,con sede en Venado Tuerto.
Desde el 2012 integró el consejo directivo de la CGT que lideraba Hugo Moyano. Su perfil técnico y dialoguista lo llevó a tender puentes entre los sectores de “los Gordos” y los “independientes”, ganando peso en la estructura confederal. Reconocido por su mirada moderna del trabajo, fue el primero en incorporar el teletrabajo a su convenio colectivo y en promover la creación de una Fundación de Inteligencia Artificial junto a la UBA.
En sus intervenciones públicas, Sola ha reclamado una CGT más federal, con atención a las realidades del interior del país y no solo al "AMBAcentrismo".
Preocupación entre los trabajadores de Galeno
Hasta ahora los trabajadores de Galeno se muestran preocupados, incluso molestos con el accionar del gremio de Sola, pero mantienen un expectante silencio por alguna salida.
De hecho en el último tiempo realizaron denuncias de intentos de precarización en lo que fue el comienzo del vaciamiento que encendió todas las alertas. Hubo cierres de servicios, retiros voluntarios, reasignaciones y mecanismos que algunos trabajadores calificaron como precarización encubierta, especialmente en áreas críticas de atención y auditoría.
Con la liquidación forzosa, más de 400 trabajadores de Galeno ART quedarán de manera directa sin empleo. En rigor de verdad algunos ya fueron notificados de su cese anticipado a mediados de diciembre. Para el resto, la sentencia comercial representará el punto final.
Otras noticias de Urgente24
Fuerte advertencia por las intenciones de Javier Milei de terminar con la "clase media"
Luis Caputo necesita dólares y anunció una reducción de retenciones, pero Ciara pidió más
Nuevo retroceso en noviembre: Las ventas no repuntan, ¿pero hay optimismo?
Oficializan el llamado a Sesiones Extraordinarias y se activa el 'poroteo'