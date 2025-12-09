Galeno ART hacia una "quiebra", con 400 trabajadores en la calle, y un fuerte desafío para Jorge Sola (CGT)

image El de Galeno ART será el primer gran desafío sectorial para Jorge Sola como líder de la CGT.

El venadense Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro, integra el nuevo triunvirato de la CGT junto a Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Un mando de 3, que busca, desde que se implementó, equilibrar las distintas corrientes internas del movimiento obrero. Ahora, en un contexto político marcado por la tensión con el gobierno de Javier Milei y el inminente debate sobre la reforma laboral.

Sola es abogado, profesor de biología y cursó una maestría en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso. Es dirigente del Seguro en los primeros años de la década de los 90, donde tuvo una importante participación posterior a la quiebra de la Cooperativa de Seguros Vigor,con sede en Venado Tuerto.

Desde el 2012 integró el consejo directivo de la CGT que lideraba Hugo Moyano. Su perfil técnico y dialoguista lo llevó a tender puentes entre los sectores de “los Gordos” y los “independientes”, ganando peso en la estructura confederal. Reconocido por su mirada moderna del trabajo, fue el primero en incorporar el teletrabajo a su convenio colectivo y en promover la creación de una Fundación de Inteligencia Artificial junto a la UBA.

En sus intervenciones públicas, Sola ha reclamado una CGT más federal, con atención a las realidades del interior del país y no solo al "AMBAcentrismo".

Preocupación entre los trabajadores de Galeno

Hasta ahora los trabajadores de Galeno se muestran preocupados, incluso molestos con el accionar del gremio de Sola, pero mantienen un expectante silencio por alguna salida.

De hecho en el último tiempo realizaron denuncias de intentos de precarización en lo que fue el comienzo del vaciamiento que encendió todas las alertas. Hubo cierres de servicios, retiros voluntarios, reasignaciones y mecanismos que algunos trabajadores calificaron como precarización encubierta, especialmente en áreas críticas de atención y auditoría.

Con la liquidación forzosa, más de 400 trabajadores de Galeno ART quedarán de manera directa sin empleo. En rigor de verdad algunos ya fueron notificados de su cese anticipado a mediados de diciembre. Para el resto, la sentencia comercial representará el punto final.

