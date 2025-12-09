Nuevo retroceso en noviembre: Las ventas no repuntan, ¿pero hay optimismo?

El informe de CAME indicó que seis de los siete sectores que forman su relevamiento sufrieron bajas en noviembre, una situación que la entidad caracterizó como una "dinámica similar" a la observada en meses previos. Los retrocesos más pronunciados se dieron en Perfumería (-17%); Bazar y decoración (-9,7%); y Alimentos y bebidas (-5,9%). El único rubro con incremento interanual fue Farmacia (+1,8%).

image

CAME sostuvo que noviembre consolidó "un escenario de consumo dual", marcado por restricciones presupuestarias y límites de financiación que ampliaron la distancia entre compras básicas y bienes no esenciales.

Pero el dato que, según el informe, más llamó la atención fue el del desacople entre la coyuntura actual y las expectativas: "pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna".

Así, para el próximo año, el informe destaca que un 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable y solo el 7,7% anticipa una evolución negativa...

El clima de inversión, sin embargo, no disimula restricciones: el 60,1% consideró que las condiciones actuales no son favorables para realizar desembolsos de capital.

