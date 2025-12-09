Las ventas minoristas de los comercios pequeños y medianos se derrumbaron nuevamente este mes de noviembre, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó el desplome del 9,1% respecto de la facturación de esos mismos establecimientos en el mes de octubre.
-4,1% Y -9,1%
Nuevo retroceso en noviembre: Las ventas no repuntan, ¿pero hay optimismo?
En noviembre, el índice de la CAME mostró un retroceso interanual de las ventas de comercios chicos y medianos con fuerte deterioro mensual. Pese a ello, marca un extraño optimismo...
En la comparación con el mismo mes de 2024, CAME registró un descenso del 4,1%. Aun así, el acumulado del año dejó un incremento interanual de 3,4%, lo que indica que el impulso de las ventas en los primeros meses del año se perdió por completo.
El informe de CAME incluye una encuesta a los comercios. Allí se aseguró que el 54,2% de los consultados "reportó estabilidad en la comparación interanual", pero un 37% sostuvo que las condiciones empeoraron, cifra que "representó un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre".
El dato de la CAME: ¿Hay optimismo?
La percepción de mejora había crecido en octubre de la mano de un incremento de las ventas. Al respecto, diversos estudios indican que la población compró bienes en una cantidad superior a la habitual por el temor a que después de las elecciones del 26 de octubre los precios se disparasen al compás de una derrota del gobierno.
Con la vuelta a la normalidad en noviembre, las ventas de los comercios cayeron respecto del mes anterior pero también en relación con el mismo mes del año pasado, lo que marca que la demanda sigue decaída.
El informe de CAME indicó que seis de los siete sectores que forman su relevamiento sufrieron bajas en noviembre, una situación que la entidad caracterizó como una "dinámica similar" a la observada en meses previos. Los retrocesos más pronunciados se dieron en Perfumería (-17%); Bazar y decoración (-9,7%); y Alimentos y bebidas (-5,9%). El único rubro con incremento interanual fue Farmacia (+1,8%).
CAME sostuvo que noviembre consolidó "un escenario de consumo dual", marcado por restricciones presupuestarias y límites de financiación que ampliaron la distancia entre compras básicas y bienes no esenciales.
Pero el dato que, según el informe, más llamó la atención fue el del desacople entre la coyuntura actual y las expectativas: "pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector comercial sostiene una proyección optimista para el próximo año, apostando a un reordenamiento de las variables que permita reactivar la demanda interna".
Así, para el próximo año, el informe destaca que un 48,6% proyecta un escenario de mejora, mientras que el 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable y solo el 7,7% anticipa una evolución negativa...
El clima de inversión, sin embargo, no disimula restricciones: el 60,1% consideró que las condiciones actuales no son favorables para realizar desembolsos de capital.
