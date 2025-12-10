Hungría dice que Europa puso fecha para una guerra directa con Rusia: "2030"

Por lo tanto, la adhesión a la UE de una Ucrania en guerra provocaría una guerra inmediata Por lo tanto, la adhesión a la UE de una Ucrania en guerra provocaría una guerra inmediata

image Viktor Orbán en el Parlamento.

Orbán continuó: “Las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Hungría en el 2026 podrían ser las últimas en las que realmente podamos decidir sobre la cuestión de la guerra y la paz”.

“Si tomamos una mala decisión en el 2026, en las próximas elecciones, en el 2030, ya será demasiado tarde para corregirla. No es un juego. ¡Quien quiera la paz, que se una a nosotros!”, sentenció.

Las declaraciones de Orbán se enmarcan en el actual contexto de tensiones en el que el presidente estadounidense Donald Trump intenta negociar el plan de paz estadounidense para poner fin al conflicto ruso-ucraniano, pero este se encuentra con reticencias de parte de Kiev y Europa debido a que la iniciativa estipula la cesión territorial a Rusia de ciertas zonas , obliga al ejército ucraniano a reducirse a la mitad y le prohíbe a Ucrania la adhesión al bloque europeo.

image Zelensky dialogando con miembros de la Comisión Europea.

En medio de estas negociaciones para un alto al fuego, Bruselas se apresura a congelar los 210.000 millones de euros en activos rusos para destinarlos a su aliada Ucrania —lo que iría para financiar al frente ucraniano o a la reconstrucción en la posguerra— con el objetivo de impedir que Hungría y Bélgica bloqueen la iniciativa. Mientras tanto, Moscú advierte al Viejo Continente que ello sería una declaración formal de guerra.

La Comisión Europea, la cual sin duda se ha puesto a Kiev bajo su ala, se encuentra desesperada por continuar financiando al frente de guerra ucraniano, a sabiendas de que Kiev necesita de ahora en más 120.000 millones de dólares, antes de 2027, para resistir a la maquinaria bélica rusa.

Por esta situación, y mientras Washington presiona a Kiev con aceptar el plan de paz prorruso (si no quiere ser desfinanciado y quedarse sin las garantías de seguridad en la posguerra), el alto ejecutivo de la UE propone usar el dinero procedente de los activos rusos congelados en Europa como parte de las sanciones que el bloque adoptó al inicio de la guerra.

Los 125.000 millones de euros en activos rusos se encuentran custodiados en la empresa Euroclear, con sede en Bélgica; pero también se encuentra inmovilizado en países como Francia, Alemania o Chipre.

La Comisión Europea plantea que Ucrania devuelva ese dinero a Rusia si esta pone fin a la guerra y acepta recompensar los daños en infraestructura. Si no lo acepta, ese dinero se destinará al frente de guerra ucraniano y a la reconstrucción del país.

image Al Kremlin ya se le han confiscado activos valorados en 3,9 billones de rublos, unos 45.000 millones de euros. También hay aviones en leasing que no se han devuelto.

Sin embargo, Bélgica, donde se halla la mayor parte del dinero -unos 185.000 millones según fuentes comunitarias- teme a futuros reclamos legales de parte de Rusia, que la obliguen a devolver sumas que pondrían en riesgo sus cuentas públicas, pero también, a su seguridad nacional. El primer ministro Bart De Wever advirtió en el Parlamento: “Bélgica nunca aceptará asumir a solas los riesgos de una operación así”.

“Todos los riesgos financieros derivados de esta medida deben compartirse colectivamente. ‘Colectivamente’ significa que cada Estado miembro asumiría una parte igual del riesgo en función de su capacidad económica. Primero debemos acordar este principio políticamente y luego aplicarlo mediante disposiciones jurídicamente vinculantes. Sería inaceptable que un solo país soportara una carga desproporcionada”, dijo De Wever.

En tanto, Rusia aseveró que sería "motivo de guerra" que la UE entregue sus activos a Ucrania. Al respecto, la portavoz del Ministerio de Exteriores rusp, María Zajárova, advirtió que Moscú “prepara un paquete de medidas de represalia en caso de que se produzca el robo e incautación de los activos rusos”.

Añadió que “cualquier acción ilegal que involucre nuestras reservas y activos estatales no quedará sin respuesta”. También, Dmitri Medvédev, el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, calificó el gesto como “un casus belli”.

“La devolución de estos fondos podría producirse no a través de procedimientos legales, sino mediante reparaciones reales pagadas en especie por los enemigos de Rusia derrotados”, aseguró Medvédev.

