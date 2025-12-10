Sigue el ruido entre el Gobierno nacional contra la AFA de Chiqui Tapia, mientras la oposición busca reflotar el escándalo ANDISgate, donde poco surge a nivel judicial. De los 15 citados a indagatoria no declararon 13 y Diego Spagnuolo intentó voltear la causa al afirmar que los audios fueron adulterados con inteligencia artificial. Ahora liberaron al único detenido.
PABLO ATCHABAHIAN
ANDISgate, del 'pacto de silencio' a la liberación del preso del "todos a Tenerife"
Días atrás, 13 de los 15 citados a indagatoria no declararon en la causa por el Andisgate. Ahora liberaron al único preso. Lo motivos.
ANDISgate: Liberado
Se conoció anoche (9/12) que la Cámara Federal porteña ordenó liberar al médico Pablo Atchabahian, el único preso por la causa ANDISgate, que cumplía arresto domiciliario en la provincia de Mendoza.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico revocaron el arresto domiciliario que había impuesto el juez del caso, Sebastián Casanello, al considerar que el médico había intentado eludir a la Justicia.
“La medida adoptada sólo respecto de Atchabahian dejó de ser proporcional, y otras restricciones menos lesivas y similares a las adoptadas respecto de los restantes imputados se presentan suficientes para garantizar el regular curso de este proceso”, argumentó el Tribunal de Apelaciones.
Los jueces atendieron los fundamentos del agobado defensor Mariano Fragueiro Frías, que negó la existencia de riesgos procesales y que la supuesta “falta de comparecencia” no podía ser considerada un indicio para detenerlo, dado que Atchabahian nunca había sido citado ni requerido.
Otro dato llamativo fue que el médico sea el único detenido. La Cámara mencionó este hecho al cuestionar por qué sólo en su caso habría riesgo de entorpecimiento de la causa ni cómo la prisión domiciliaria evitaría esa situación.
La detención de Atchabahian, el del "todos a Tenerife"
El médico urólogo había sido detenido ya que se lo apuntaba como presunto jefe de Daniel Garbellini, el funcionario con injerencia en las compras de la Andis que respondería a Eduardo ‘Lule’ Menem.
Estaba vinculado a varias droguerías y formaba parte del grupo de WhatsApp donde se coordinarían los negocios con el Estado y especialmente hay un chat donde hace alusión a la droguería Suizo Argentina.
En otra conversación, se le adjudica a Atchabahian la frase: “Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.
Atchabahian había sido detenido el 14 de noviembre tras presentarse ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, pero no quiso declarar como casi todos los imputados. Desde ese día estaba bajo arresto domiciliario en su vivienda de Luján de Cuyo, Mendoza.
Pacto de silencio
El denominador común en la primera ronda de indagatorias en la causa por defraudación a la Agencia Nacional de Discapacitados, ANDIS, el 7/12 fue el silencio. 13 de los 15 citados a indagatoria no declararon.
Las defensas niegan una planificación coordinada en la ANDIS pero es claro que si todos toman la misma estrategia (ex funcionarios, intermediarios y empresarios) es sencillo deducir que se han puesto de acuerdo para entorpecer las investigaciones del Juez Casanelo y el fiscal Picardi.
Repasemos 6 elementos en común que hacen pensar a los investigadores que estamos frente a una verdadera organización criminal.
1-Con excepción de Daniel Garbellini, la mayoría de los investigados no entregó su celular personal.
Apenas dieron un segundo o tercer Smart phone de su propiedad pero sin suministrar su código de acceso.
2-La mayoría de quienes son objeto de interrogación prefirió no hablar en la sede judicial: 13 de los 15 tomaron esa tesitura.
3-El gobierno nacional no accionó a nivel judicial ni contra propios ni contra extraños. No llevó a tribunales a su ex funcionario a cargo de ANDIS, Diego Spagnuolo, ni tampoco se interesó demasiado por accionar contra las droguerías y los intermediarios intervinientes.
4-No existieron en ningún caso alarmas de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
5-A 4 meses de la difusión de los audios, el gobierno y el propio Spagnuolo no se ponen de acuerdo sobre si los mismos fueron creados o editados por inteligencia artificial. La confusión es tan grande que la Cámara Federal tuvo que ordenar esclarecer el origen de las grabaciones que desataron el escándalo.
6- -Escándalo por un celular "desaparecido". La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria quedaron bajo la lupa judicial por la fallida requisa al empresario Sergio Mastropietro porque el juez federal Sebastián Casanello ordenó secuestrar su Smart phone pero las fuerzas de Patricia Bullrich ignoraron semejante pedido.
