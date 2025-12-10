Ilusión total en Boca por Paulo Dybala: "Decisión confirmada"

En primer lugar, aseguró: “Hay gente del entorno de Paulo Dybala que afirma que el jugador tiene ganas de jugar en Boca. Está haciendo un trabajo de hormiga en cuanto a lo contractual, que es lo más complicado.”

Cabe recordar que el futbolista tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026 y que su salario es muy elevado en Italia, ya que está considerado jugador franquicia.

En este sentido, Cofano añadió: “Si Dybala logra que la Roma le deje el pase en su poder y llega a Boca, el Xeneize, en ese caso, tomará las riendas para hablar con él, siempre y cuando el jugador confirme la decisión de vestir la camiseta de Boca… Él siente que necesita un cambio de aire.”

En resumen, el club de la Ribera depende casi exclusivamente de que el futbolista quede con el pase en su poder para poder negociar de manera directa.

image

Continudad de Boca, con Claudio Úbeda

Si bien aún falta la confirmación oficial, todo indica que Claudio Úbeda será el entrenador de Boca Juniors en 2026.

Tras el cuestionado cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos en el partido ante Racing Club, su continuidad quedó en stand by, aunque finalmente todos los caminos conducen a que seguirá al frente del equipo.

Para poder empezar a hablar de nombres de cara al mercado de pases, es necesario que se confirme que Úbeda se hará cargo del plantel profesional del Xeneize.

Una vez que no haya vuelta atrás, seguramente comiencen a barajarse distintos nombres para incorporaciones, más allá del ya mencionado Paulo Dybala.

Es probable que el club de la Ribera busque un número 9, teniendo en cuenta los bajos rendimientos recientes en esa posición y la posible salida de Miguel Merentiel.

El resto de las posiciones se definirán en las próximas semanas.

