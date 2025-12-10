Marixa Balli llega a Cortá por Lozano y una figura corre riesgo: De quién se trata

Asimismo, aprovechó para agradecerle al canal de las pelotas por tenerla en cuenta: “Agradecida siempre a Telefe, por el gran lugar que me dan, es una segunda casa para mí. Amo hacer tele y permitirme, a través de la pantalla, entrar a la casa de la gente que tanto amor me dan”.

Marixa Balli niguneó a Yanina Latorre tras confirmar su ingreso a MasterChef Celebrity

Hace algunos días Yanina Latorre confirmó que ingresará a MasterChef Celebrity en lugar de Maxi López que deberá ausentarse.

Para hablar al respecto, desde LAM fueron en busca de la palabra de Marixa Balli que no tardó en ningunear a su excompañera del programa que sale por América TV.

"Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe", dijo entre risas.

Asimismo, luego agregó: "Todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie".

