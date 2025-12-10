urgente24
MEDIOS Marixa Balli > Cortá por Lozano > Telefe

EL AJUSTE DE TELEFE

Marixa Balli llega a Cortá por Lozano y una figura corre riesgo: De quién se trata

El programa que se emite por el canal de la pelotas renovará su equipo y tras confirmar la presencia de Marixa Balli se puso en juego otra integrante.

10 de diciembre de 2025 - 10:22
Marixa Balli llega a Cortá por Lozano y una figura corre riesgo de ser echada: De quién se trata.

Marixa Balli llega a Cortá por Lozano y una figura corre riesgo de ser echada: De quién se trata.

Foto: Instagram @marixaballi 10/12/2025

Desde Intrusos es que anunciaron que si bien el ingreso de la expanelista de LAM es un hecho a partir de febrero, lo cierto es que quien no sabe si continuará es Vicky Xipolitakis. "Todo indica que saldría del panel la 'griega' Vicky Xipolitakis, en su lugar entra Marixa Balli que se sabe. Pero, es una o la otra", anunció el conductor Rodrigo Lussich.

Seguir leyendo

image
Desde Intrusos anunciaron la salida de Vicky Xipolitakis de Cortá por Lozano.

Desde Intrusos anunciaron la salida de Vicky Xipolitakis de Cortá por Lozano.


Ver publicación en X

Al respecto desde Pronto fueron en busca de la palabra de la modelo quien advirtió que no solo es falso sino que también las autoridades la estarían teniendo en cuenta para un nuevo proyecto. "Quieren que me siga quedando en Cortá por Lozano y también están pensando en un nuevo proyecto para mí”, expresó.

Asimismo, aprovechó para agradecerle al canal de las pelotas por tenerla en cuenta: “Agradecida siempre a Telefe, por el gran lugar que me dan, es una segunda casa para mí. Amo hacer tele y permitirme, a través de la pantalla, entrar a la casa de la gente que tanto amor me dan”.

Marixa Balli niguneó a Yanina Latorre tras confirmar su ingreso a MasterChef Celebrity

Hace algunos días Yanina Latorre confirmó que ingresará a MasterChef Celebrity en lugar de Maxi López que deberá ausentarse.

Para hablar al respecto, desde LAM fueron en busca de la palabra de Marixa Balli que no tardó en ningunear a su excompañera del programa que sale por América TV.

"Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe", dijo entre risas.

Asimismo, luego agregó: "Todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

Diputado libertario pintó de violeta el despacho de Mayra Mendoza (y quedó en 'offside')

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES