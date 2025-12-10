En 2026 Marixa Balli se sumará al panel de Cortá por Lozano uno de los programas más vistos de Telefe de la mano de Verónica Lozano, quien hace algunos días tuvo el privilegio de contar en el estudio con la presencia del actor estadounidense Jhonny Depp que promocionó la película que dirigió sobre el pintor italiano Amedeo Modigliani.
EL AJUSTE DE TELEFE
Marixa Balli llega a Cortá por Lozano y una figura corre riesgo: De quién se trata
El programa que se emite por el canal de la pelotas renovará su equipo y tras confirmar la presencia de Marixa Balli se puso en juego otra integrante.
Desde Intrusos es que anunciaron que si bien el ingreso de la expanelista de LAM es un hecho a partir de febrero, lo cierto es que quien no sabe si continuará es Vicky Xipolitakis. "Todo indica que saldría del panel la 'griega' Vicky Xipolitakis, en su lugar entra Marixa Balli que se sabe. Pero, es una o la otra", anunció el conductor Rodrigo Lussich.
Asimismo, aprovechó para agradecerle al canal de las pelotas por tenerla en cuenta: “Agradecida siempre a Telefe, por el gran lugar que me dan, es una segunda casa para mí. Amo hacer tele y permitirme, a través de la pantalla, entrar a la casa de la gente que tanto amor me dan”.
Marixa Balli niguneó a Yanina Latorre tras confirmar su ingreso a MasterChef Celebrity
Hace algunos días Yanina Latorre confirmó que ingresará a MasterChef Celebrity en lugar de Maxi López que deberá ausentarse.
Para hablar al respecto, desde LAM fueron en busca de la palabra de Marixa Balli que no tardó en ningunear a su excompañera del programa que sale por América TV.
"Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe", dijo entre risas.
Asimismo, luego agregó: "Todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie".
