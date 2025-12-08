Diputado libertario pintó de violeta el despacho de Mayra Mendoza (y quedó en 'offside')

El propio Castello mostró en sus redes sociales cómo quedó la oficina: "Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones. Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, no?", escribió, con ironía.