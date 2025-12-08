El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, pintó de violeta (el color que usan los libertarios) su despacho en la Legislatura provincial antes de entregárselo a Mayra Mendoza, que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre. Pero la picardía (o provocación), pareció haberle salido mal...
¿SALIÓ MAL?
Diputado libertario pintó de violeta el despacho de Mayra Mendoza (y quedó en 'offside')
Provocación o picardía, pero al diputado Guillermo Castello pareció salirle 'el tiro por la culata' cuando le pintó de violeta el despacho a Mayra Mendoza.
El propio Castello mostró en sus redes sociales cómo quedó la oficina: "Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones. Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, no?", escribió, con ironía.
Pero la respuesta de un usuario lo dejó en offside: le recordó que el violeta es el color identitario que utiliza la gestión de Quilmes por lo menos desde el 2019, año en que la dirigente kirchnerista de La Cámpora alcanzó la intendencia.
"Dice Mayra que muchas gracias, desde el 2019 lo usa en en municipio de Quilmes", expresó un usuario. Rápido de reflejos, y ante el tiro por la culata, Castello respondió: "Viste que soy un buen vecino".
Cabe recordar que Mayra Mendoza pidió licencia como intendenta de Quilmes para asumir su banca en la Legislatura bonaerense. Su reemplazo será Eva Mieri, primera en la lista de concejales del 2023 y quien estuviese detenida en la causa por tirar estiércol a la casa de José Luís Espert.
------------
