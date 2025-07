CFK impuso a Mayra Mendoza, que renunciaría a la intendencia

Así las cosas, Cristina Kirchner (CFK) / Máximo Kirchner lograron imponer a Mendoza, que era la preferida de la ex presidenta para reemplazar su candidatura en la tercera sección, que quedó imposibilitada tras la condena en la causa Vialidad, pero no no había tenido el respaldo del sector que responde al gobernador Axel Kicillof, que decidió impulsar a su vice, Verónica Magario, y se impuso en medio de negociaciones de altísimo voltaje el domingo -al punto que saltó parte de la red eléctrica platense-.