CFK vs AK: El peronismo intenta olvidar el desastre del fin de semana

Es unánime: la disputa CFK vs. Axel Kicillof provocó el peor 'cierre' de listas del peronismo desde 1983. Ni en días de Herminio Iglesias fue tan desprolijo. No se tiene memoria de una extensión del tiempo desde la medianoche del sábado 19/07 a las 14:00 del lunes 21/07, necesaria para reordenar el rompecabezas. Fuerza Patria tendrá que convivir con las consecuencias de una profunda división sobre el futuro del Movimiento, una oportunidad no imaginada por La Libertad Avanza, que acumulaba desencuentros pero nunca a semejante extremo.