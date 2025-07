Derecha Fest: Karina Milei aprovecha el ruido y llega a Córdoba

Esa posibilidad, que serviría sólo para potenciar la performance del oficialismo, quedó abierta únicamente por la demora en las definiciones de los espacios competidores, que en Córdoba son el PJ, parte del radicalismo y algunos sectores del PRO macrista marginado por Patricia Bullrich. Entre esas definiciones sobresale la inminente participación de Juan Schiaretti en la compulsa, nombre con poder para cambiaría el escenario de la elección cordobesa.

Hasta aquí, el discurso libertario “oficial” ha sido el camino de los “puros”. Con esa definición, defendida principalmente por Bornoroni, la Casa Rosada intentó alambrar el sello de La Libertad Avanza ante las pretensiones de algunos aliados no libertarios que fluyeron alineados en el Congreso durante el último año y medio, como así también viejos integrantes de mundo liberal descartados por el “triángulo de hierro” que siguen reclamando retribuciones por el apoyo brindado al presidente Milei en 2023 y antes.

Bornoroni Karina 2P.jpg Karina Milei y Gabriel Bornoroni.

De puros e impuros

Sin candidaturas aún, los perfiles de los nombres que cuentan con potencial suficiente para una participación electoral son escasos. Ese potencial implica no sólo la “pureza” necesaria, sino también algún grado de exposición pública que garantice un mínimo caudal de votos sin el empuje del apellido Milei.

Entre ellos, pica en punta el nombre del politólogo y filósofo local, Agustín Laje, quien es del agrado directo de Javier Milei por su dura postura abolicionista del Estado. Laje, quien hace tiempo mantiene una relación de cercanía con Milei, anticipó que no está dentro de su proyecto personal encarar una candidatura legislativa. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad en caso de que “el presidente se lo pida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DerechaFest/status/1946944039099482362&partner=&hide_thread=false Faltan 2 días para el evento más anti zurdo de la historia.



Derecha Fest, 22 de julio en Córdoba.



Con la participación especial del Presidente @JMilei.



¡LOS ESPERAMOS! pic.twitter.com/WnEF0LlMD2 — Derecha Fest (@DerechaFest) July 20, 2025

También asoma entre esos nombres el del ex secretario de Transporte, Franco Mogetta. No tan “puro” como Laje pero con mayor exposición tras su paso por la Casa Rosada, el ex funcionario fue apartado bajo la excusa de aportar grosor al armado de Bornoroni en Córdoba.

Karina Milei es la que decide. Mi candidatura está siendo hablada. Todavía no está decidida, es una posibilidad pero no está determinada de esa manera. Mañana vamos a participar del evento. Estuve recorriendo la provincia, todavía no hay una lista cerrada, destacó Mogetta en declaraciones a Cadena 3. Karina Milei es la que decide. Mi candidatura está siendo hablada. Todavía no está decidida, es una posibilidad pero no está determinada de esa manera. Mañana vamos a participar del evento. Estuve recorriendo la provincia, todavía no hay una lista cerrada, destacó Mogetta en declaraciones a Cadena 3.

Por otra parte, también asoman nombres externos. En torno a posibles alianzas, figuras como las de Rodrigo de Loredo o Luis Juez son posibles potenciadores del armado libertario.

Si bien ambos se ofrecieron personalmente a encarnar acuerdos, donde primarían las condiciones de Karina Milei, la prioridad del oficialismo sería darle volumen propio a la estructura directa, dejando casi al descarte una posible inclusión de esos nombres en una lista final de cara a octubre.

