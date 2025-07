Después de tanto esperar, Bariloche arranca con nieve las vacaciones de gran parte del país

Y el viernes será el día más frío de la semana, con una mínima de -3°C y una máxima de 0°C. Las precipitaciones también rondarán entre el 10% y el 40%, pero se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h, lo que podría generar condiciones más adversas en la zona cordillerana.

Los esquiadores esperan la nieve en el Catedral

image

"En Villa Catedral, el público es casi exclusivamente de esquiadores. Por eso pueden sufrir cancelaciones frente a este escenario", advertía Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb).

Mientras, los hoteleros observaban que algunos adeptos al esquí venía posponiendo su decisión de reservar a la espera de que llegue la nieve.

"Eso es esperable y lo vemos recurrentemente cuando se dan estas situaciones de dilaciones en las nevadas. Esperamos que si se dan las nevadas de buen volumen, que debieran llegar en algún momento, el público esquiador fiel del destino retomará su definición", indicó Lago.

Mientras, la tecnología para fabricación de nieve que poseen en el cerro Catedral ayuda a dar servicio aunque solo a los principiantes Mientras, la tecnología para fabricación de nieve que poseen en el cerro Catedral ayuda a dar servicio aunque solo a los principiantes

Actualmente, Bariloche cuenta con una ocupación hotelera que ronda el 80%, con mejor performance en hotelería céntrica respecto de los complejos de cabañas ubicados en la zona de los kilómetros.

"La ocupación seguirá así hasta el final de las vacaciones de invierno. Luego cae notablemente: la previsión para agosto gira en torno al 70% y septiembre viene aún muy incipiente. De todos modos, es esperable que agosto repunte a partir de dos variables: que el segmento nacional defina a último momento su viaje y que nieve para poder recuperar el segmento de esquiadores que no vinieron durante julio", señaló el presidente de la Aehgb.

nieve3.jpg

Un año duro

Por supuesto, no solo los hoteleros sufren la falta de nieve: "Para los instructores de esquí es un año súper duro. Hay muchísima incertidumbre. Muchas escuelas de esquí que habían contratado gente y dieron marcha atrás, incluso con contratos firmados no pueden garantizar el trabajo: desde hace dos semanas, muchos instructores se pasan el día sentados tomando mate o jugando a las cartas porque no salen los pases, no hay clases para vender", aseguró un instructor que lleva varias temporadas trabajando en el cerro Catedral.

"Las condiciones de nieve actuales generan que muchas escuelas y clubes elijan que los esquiadores intermedios y avanzados no estén en pista. Hay solo una pista habilitada, donde confluyen todas las clases para turistas, todos los clubes, todos los que esquían por su cuenta y los residentes. Si se sumaran los intermedios y avanzados, colapsaría. También hay instructores independientes que les sugieren a sus clientes esperar y venir en agosto o septiembre", señaló otro instructor de esquí poco antes de que la nieve comenzará a caer desde esta mañana en Bariloche.

