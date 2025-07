Precios de Bariloche: Avión + excursiones + estadía por 5 noches, US$ 1.500 por pasajero

Veamos el video y repasemos lo que cuesta desayunar, almorzar, merendar o cenar en un sencillo patio de comidas del Catedral.

Embed - Precios de comida en el Cerro Catedral - invierno 2025 en Bariloche

Insistimos, los valores obedecen a un simple recinto de self service, sin manteles, cubiertos, servilletas, vajilla, ni servicio de mesa.

Hamburguesa completa: $ 23.000

Hamburguesa americana: $ 26.000

Porción de Papas fritas: $ 13.000

Papas con cheddar y panceta: $ 18.000

Sandwich de pollo: $ 25.000

Sandwich de vacío: $ 27.000

Sandwich de milanesa: $ 29.000

Tostado pan de miga: $ 15.000

Cafè chico: $ 5.000

Café con leche y 2 medialunas: $ 10.000

Risotto de hongos: $ 27.000

Goulash de cordero: $ 30.000

Sopa de verduras: $ 15.000

Gaseosas o aguas: $ 5.000

Resumiendo: comer un sándwich o un plato caliente con papas fritas y una gaseosa cuesta en el cerro unos US$ 40.

Sin postre, por supuesto.

La situación se complica si, además de llegar hasta la base del Catedral, pretendemos subir a la imponente montaña.

Estos son los valores para las vacaciones de invierno 2025.

Embed - CUANTO SALE ESQUIAR EN BARILOCHE? #bariloche #argentina #esquiar #vacaciones #dolar

Traje y botas de ski: US$ 16 (campera, pantalón, botas y guantes)

Clase de ski de dos horas: US$ 100

Medio de elevación: US$ 90

Resumiendo: más de US$ 200 por día.

Para viajar a este destino, las compañías ofrecen un paquete de viaje por 5 noches, del 20 al 25 de julio, por US$ 1.040 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento en hotel 3 estrellas con desayuno.

Si sumamos a todo lo evaluado un par de excursiones extra y los almuerzos y cenas que faltan estamos hablando de no menos de US$ 1.500 por cabeza.

Mientras tanto, una semana en un all inclusive de Cancún en baja temporada cuesta prácticamente lo mismo y menos aún vale un crucero desde Buenos Aires a Rio de Janeiro o una semana completa en Buzios (con aéreos incluidos).

Viajes al exterior crecieron 45%

Impulsados por el atraso cambiario, los traslados de argentinos fuera del país crecieron de manera notable.

El ingreso de turismo internacional registró una baja de 14 %, según los datos que dio a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El 66 % del turismo emisivo tuvo como destino los países limítrofes:

-Chile: 22 %

-Brasil 20 %

-Paraguay 12 %

Cada mes, egresan unos 1,3 millones de pasajeros mientras que apenas llegaron 600.000 personas desde fuera del país.

En Bariloche, así se quejan, por ejemplo, los paraguayos que tienen que comer hamburguesas y beber chocolate caliente en las calles.

Resumiendo:

-3 veces más caro el fast food

-varias veces más caras las tasas de café o chocolate

-20 veces más cara la botella de agua.

Cuando finalice la temporada invernal, es posible que San Carlos de Bariloche vuelva a integrar el top ten mundial en cuanto a precios más onerosos.

Si seguimos por este camino, pronto vamos a estar en condiciones de competir desde la provincia de Rio Negro con Francia (Courchevel), Suiza (Gstaad) o Estados Unidos (Aspen).

Si seguimos por este camino, pronto vamos a estar en condiciones de competir desde la provincia de Rio Negro con Francia (Courchevel), Suiza (Gstaad) o Estados Unidos (Aspen).