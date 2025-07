Boom de importaciones: 400.000 puestos de trabajo, en riesgo y pronóstico de nuevo pico en julio

¿Courier o sistema puerta a puerta? Qué conviene para comprar en el exterior desde Argentina Los ingresos de productos vía courier recalentó un canal de salida de dólares...

Según fuentes del sector, consultadas por el sitio 'Perfil', en mayo ingresaron casi 1.000 toneladas via courier. Entre un 70% y 80% correspondieron al subrégimen P (particular y pequeños envíos) de paquetes de hasta 3 kilos por un valor de US$160 FOB (en comercio exterior se refiere al valor de los bienes en el punto de embarque, excluyendo los costos de seguro y flete) por envoltorio; y un 20% o 30% al subrégimen C (comercial) bultos de hasta 350 kg por un precio de entre US$350 y US$460.