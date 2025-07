Marvel se resetea y habrá nuevos Iron Man y Capitán América después de 'Avengers 6'

Los nuevos X-Men y un Blade que no termina de arrancar

Feige no se guardó nada y confirmó que la primera gran prueba del recast será con los X-Men, que ya no tendrán a los actores de las películas de Fox. En Doomsday y Secret Wars todavía estarán Patrick Stewart, Ian McKellen y compañía, pero después se viene una nueva generación de mutantes, con actores más jóvenes y un enfoque fresco. El reboot oficial de los X-Men estará dirigido por Jake Schreier, mismo director de Thunderbolts*, aunque todavía no hay fecha exacta.

Lo que sí quedó claro es que el MCU no va a borrar el pasado, sino que va a integrarlo en una nueva realidad post-Secret Wars, donde pueden convivir distintas versiones de los mismos personajes, como ya pasó en los cómics con All-New All-Different Marvel.

image El reboot de los X-Men llegará después de Secret Wars con otro elenco y dirección fresca. Blade sigue con Mahershala Ali, pero el guion cambió y será una historia moderna, no de época.

Y si hablamos de personajes que no terminan de encontrar su lugar, el caso de Blade es un manual de cómo se complica una producción. Mahershala Ali sigue firme como protagonista, pero el proyecto cambió de guionistas, directores y hasta de ambientación. En un momento iba a ser una película de época, pero eso quedó en el pasado por culpa de la película Sinners, que les ganó la jugada.

Además, contó que el nuevo guión lo está escribiendo Eric Pearson (Thunderbolts, Black Widow) y que ahora Blade estará ambientada en el presente. Todavía no hay fecha de estreno, pero sigue en los planes para la próxima gran saga del MCU.

Por lo pronto, Ali tendrá una participación (de voz, al menos) en la futura serie animada Marvel Zombies, como un híbrido entre Moon Knight y Blade. Así que aunque el proyecto full todavía no despegó, el Caminante Diurno no está del todo muerto.

