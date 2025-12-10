Luego de la eliminación de Boca Juniors ante Racing Club en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Juan Román Riquelme tomó una decisión con Claudio Úbeda. La primicia fue adelantada por Tato Aguilera en TyC Sports, incluso antes que por Diego Monroig en ESPN.
BOMBA EN EL XENEIZE
Tato Aguilera le ganó la carrera a Diego Monroig en Boca: Primicia sobre Claudio Úbeda
Juan Román Riquelme ya tomó una decisión con Claudio Úbeda en Boca. TyC Sports y Tato Aguilera le ganaron la carrera a Diego Monroig y ESPN
Entre los hinchas del Xeneize llamó la atención la modificación que realizó “Sifón” durante el encuentro ante la Academia: decidió sacar a Exequiel Zeballos —quien en la previa aparecía como el jugador más desequilibrante— y dio ingreso a Alan Velasco.
Tato Aguilera, Diego Monroig y Claudio Úbeda
Boca Juniors quedó eliminado ante Racing Club de Avellaneda el domingo 7 de diciembre, en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Horas antes del duelo ante la Academia, algunos medios partidarios habían confirmado la continuidad de Claudio Úbeda al frente del plantel del Xeneize para 2026. Sin embargo, una modificación táctica que realizó “Sifón” durante el partido frente al equipo de Gustavo Costas sembró dudas sobre su permanencia.
De todos modos, este miércoles 10 de diciembre, Tato Aguilera terminó de despejar las incógnitas. El periodista de TyC Sports aseguró que Claudio Úbeda será el entrenador de Boca Juniors en 2026 y que, además, se evalúa la posibilidad de sumarle un integrante más a su cuerpo técnico.
Boca Juniors 2025 vs Boca Juniors 2026
Boca Juniors buscará tener un 2026 muy distinto a lo que fue el 2025.
Si bien el cierre del año dejó una sensación agridulce, en líneas generales fue un año difícil para el Xeneize. El triunfo en el Superclásico ante River y la clasificación directa a la Copa Libertadores —algo que no lograba desde hacía tres años— no alcanzan para ocultar el panorama completo.
A lo largo de 2025, el club de la Ribera obtuvo los siguientes resultados:
- Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.
- No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en fase de grupos.
- Fue eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.
- Perdió como local ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.
- Quedó eliminado en semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Racing Club.
De cara al año próximo, con Claudio Úbeda ya confirmado como entrenador, Boca afrontará el desafío de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores y volver a obtener un título, algo que no sucede desde 2023.
Con el correr de las horas y los días, comenzarán a surgir nombres para reforzar el plantel. Uno de los mencionados es Paulo Dybala, aunque su llegada dependerá de lo que ocurra con su futuro en la Roma.
Lo cierto es que el entrenador ratificado —aún no de manera oficial— tendrá un desafío enorme en 2026.
+ EN GOLAZO 24
Indignación total en San Lorenzo: Qué pasó con Enzo Pérez y Marcelo Moretti
Racing en shock por la inesperada revelación de ESPN sobre Santiago Sosa
Muy fuerte lo que pasó en TyC Sports con Horacio Pagani: "Sos un pelotudo"
Ilusión total en Boca por Paulo Dybala: "Decisión confirmada"