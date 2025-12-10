Tato Aguilera le ganó la carrera a Diego Monroig en Boca: Primicia sobre Claudio Úbeda

image

Boca Juniors 2025 vs Boca Juniors 2026

Boca Juniors buscará tener un 2026 muy distinto a lo que fue el 2025.

Si bien el cierre del año dejó una sensación agridulce, en líneas generales fue un año difícil para el Xeneize. El triunfo en el Superclásico ante River y la clasificación directa a la Copa Libertadores —algo que no lograba desde hacía tres años— no alcanzan para ocultar el panorama completo.

A lo largo de 2025, el club de la Ribera obtuvo los siguientes resultados:

Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en fase de grupos.

Fue eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

Perdió como local ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Quedó eliminado en semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Racing Club.

De cara al año próximo, con Claudio Úbeda ya confirmado como entrenador, Boca afrontará el desafío de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores y volver a obtener un título, algo que no sucede desde 2023.

Con el correr de las horas y los días, comenzarán a surgir nombres para reforzar el plantel. Uno de los mencionados es Paulo Dybala, aunque su llegada dependerá de lo que ocurra con su futuro en la Roma.

Lo cierto es que el entrenador ratificado —aún no de manera oficial— tendrá un desafío enorme en 2026.

