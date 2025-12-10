María Corina Machado: El discurso completo de la Nobel de la paz pro-intervención de Trump

Estamos muy emocionados y honrados, y por eso lamento mucho informarles que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y me dirijo a Oslo ahora mismo Estamos muy emocionados y honrados, y por eso lamento mucho informarles que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y me dirijo a Oslo ahora mismo

"Sé que cientos de venezolanos de todo el mundo han logrado llegar a su ciudad y ahora están en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo y muchos colegas. En cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia e hijos, a quienes no veo desde hace tres años, y a tantos venezolanos y noruegos que conozco que comparten nuestra lucha. Muchas gracias y hasta pronto", concluyó.

Emotivo discurso de María Corina Machado leído por su hija con motivo de su premio Nobel de la Paz

En su discurso leído por su hija, María Corina Machado dijo a viva voz que el mundo pronto presenciará el retorno de los venezolanos desterrados por el régimen chavista, en medio de los crecientes rumores sobre una intervención militar estadounidense en Venezuela —luego del cierre del espacio aéreo y en pleno contexto del despliegue militar de EE.UU. en la región— para detener el flujo del narcotráfico y sacar del poder a Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Estado estadounidense acusa de ser el cabecilla del cártel de los Soles y de tener nexos con el Tren de Aragua, dos bandas transnacionales que han tomado suburbios enteros en Estados Unidos y que se dedican al tráfico de opiáceos y cocaína.

“He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”, afirmó María Corina Machado en palabras leídas por su hija.

El discurso completo que leyó su hija en Oslo.

“Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas”, recordó subrayando el carácter fundacional de la primera constitución republicana del mundo hispano en 1811.

“Allí afirmamos una idea radical: que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes”, sostuvo.

En tanto, en otro momento del discurso, Machado reivindicó la apertura de Venezuela ante el mundo y la prosperidad que tuvo en el siglo XX.

"Debemos a estar dispuestos a luchar por la libertad": María Corina Machado en Oslo.

“En tiempos de paz, convertimos esa riqueza repentina en un motor de conocimiento y de imaginación. Con el ingenio de nuestros científicos erradicamos enfermedades, fundamos universidades de prestigio mundial, museos y salas de conciertos, y enviamos miles de jóvenes venezolanos a estudiar en el exterior, confiando en que sus mentes libres regresarían a transformar el país”, relató Machado.

Asimismo, destacó la historia de Venezuela durante el anterior milenio, asegurando que el país era concebido como un crisol de razas y un refugio para miles de migrantes, entre ellos judíos que escapaban del Holocausto y tantos otros perseguidos por dictaduras comunistas y totalitarias.

“Abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo: españoles que huían de la guerra civil, italianos y portugueses escapando de la pobreza y las dictaduras, judíos que dejaban atrás el Holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que huían de los regímenes militares, cubanos que repudiaban el comunismo y familias enteras de Colombia, Líbano y Siria que buscaban la paz. Les dimos hogar, escuela y seguridad, y todos ellos se hicieron venezolanos”, planteó.

Discurso completo de hija de María Corina Machado tras recibir Premio Nobel de la Paz en su nombre

Además, la líder opositora venezolana advirtió en el mismo discurso expuesto por su hija sobre los riesgos que implica la concentración de poder y se refirió a la connivencia de ciertos sectores venezolanos con el Chavismo al haber apoyado a un liderazgo carismático (Hugo Chávez) por encima de la democracia.

“Incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día”, expresó.

Del mismo modo, habló del deterioro institucional desde el momento en el que el chavismo asumió el poder.

“Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad”, denunció Machado.

También afirmó que el régimen de Maduro desplegó una propaganda para dividir a los venezolanos, mientras, en simultáneo, empleaba todo su arsenal de represión y tortura.

“El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio”, dijo.

Por último, mencionó a la 'reconstrucción de la esperanza', al equipararla con un acto de rebeldía cívica: “Decidimos, contra todo pronóstico, realizar una elección primaria, un acto de rebelión improbable. Decidimos confiar en la gente”.

En medio de ese relato, Machado elogió a la resistencia del pueblo venezolano en medio de su lucha por restaurar el Estado de Derecho y garantizar el retorno de los exiliados.

“En mayo de 2023, durante un acto de campaña en el pueblo de Nirgua, se me acercó una maestra llamada Carmen. Me contó que había visto allí a su jefa de calle, una operadora del régimen que decide, casa por casa, a quién se le da una bolsa de comida y a quién se castiga con el hambre. Sorprendida, Carmen le preguntó: ‘¿Qué haces aquí?’ Y la mujer le respondió: ‘Mi único hijo, que se fue a Perú, me pidió que viniera hoy. Me dijo que, si ustedes ganan, él regresará. Dime qué tengo que hacer.’ Ese día, el amor venció al miedo”, relató Machado.

Por último, Machado comentó sobre el sinuoso camino hacia las elecciones primarias y las presidenciales, definiéndolas como una digna hazaña colectiva. “Durante más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacerlo: seiscientos mil voluntarios en treinta mil centros de votación, aplicaciones para escanear códigos QR, plataformas digitales y centros de llamadas desde la diáspora. Desplegamos escáneres, antenas de Starlink y computadoras escondidas en camiones de frutas para llegar a los rincones más remotos del país. La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad”, detalló Machado.

