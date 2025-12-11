Con Milei, son los argentinos los que van a Paraguay a trabajar en la construcción y en el campo en Brasil

La razón por las que deciden trasladarse en familia (no viajan de manera individual) es que no logran mantener a sus familias y el subsidio que reciben en inter cosechas no les alcanza. Antes iban a otras provincias, pero ahora lo hacen al extranjero.

Con respecto al mercado yerbatero, el decreto 70/2023 destruyó la industria local, hizo perder facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate, dado que dejó al sector sin poder fijar el precio, controlar calidad de yerba mate importada ni ordenar la cosecha.

Por eso, miles de familias productoras venden su materia prima a valores irrisorios, están totalmente endeudadas y compiten de manera desigual con el producto importado y las grandes industrias correntinas. Una prueba de eso es que el kilo de hoja verde se paga al productor entre $250 y $300 cuándo debería hacerse a $700.

"Gracias a los brasileros, subsisten los argentinos"

El secretario del Sindicato de Tareferos (SITAJA), Antenor Alvenz, llamó a "ser realistas, la gente no tiene para sembrar la tierra, la gente no tiene para comer y de algo tiene que vivir, por eso se van". Y, según el sitio 'Misiones Online', adelantó:

Ya nos dijeron, si sigue así, a partir de febrero, no va a arrancar la cosecha… Y esa gente, 17.000 tareferos que están en la provincia, ¿qué hacen? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo van a comer? Ya nos dijeron, si sigue así, a partir de febrero, no va a arrancar la cosecha… Y esa gente, 17.000 tareferos que están en la provincia, ¿qué hacen? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo van a comer?

Los 'migrantes' van y vuelven en el día o se van con sus familias por más de 40 días. Al respecto, el intendente de San Antonio, Fausto Rojas, contabilizó que " tenemos muchísimos habitantes que cruzan a Brasil, son como 2.000 sanantonienses más o menos, que pasan a trabajar al otro lado".

image

También trazó una comparación con la economía de Brasil y sostuvo que "lo que pasa es que en Santo Antônio do Sudoeste (lado brasileño) hay muchas industrias, y, gracias a Dios, nuestra gente tiene trabajo de ese lado, porque si no, la situación iba a estar complicadísima. Hay trabajo y se gana mejor".

"Cada vez más familias golpean las puertas del municipio en busca de ayudas esenciales, la gente viene y no tienen para pagar la luz, no les alcanza. Necesitan chapa, vivienda, colchones, y se nos complica. Incluso viene gente que nunca antes había pedido asistencia. La gente cruza porque necesita trabajar. Gracias a los brasileños, nuestra gente puede subsistir".

"Bienvenidos a San Antonio, aquí no termina el país, aquí comienza la patria", dice el cartel del municipio gobernado por Rojas, que ahora pierde a sus habitantes.

"Se van familias enteras"

El intendente de Bernardo de Irigoyen, Eduardo Chichín Aquino, señaló que la situación "es triste porque la falt

a de industrias y fuentes de trabajo hace que la gran mayoría de esta gente que antes emigraban a Corrientes o Entre Ríos a trabajar en la reforestación o otras tareas de campo, ahora están optando por tratar de ir a Brasil para que la cosa le rinda un poco más".

"Ese fue un gran reclamo que siempre hemos tenido porque nuestra situación es netamente comercial. La columna vertebral de la economía es el comercio y cuando el comercio se resiente, se resiente todo", mencionó.

Aquino recordó que "antes era en menor escala, ahora se multiplica porque hay familias enteras que se van a 200, 300, 400 kilómetros por 30, 40 días a tratar de trabajar en trabajos rurales fundamentalmente, pero también acá gran cantidad de jóvenes están trabajando del otro lado de la frontera".

Las localidades elegidas por los que viven en Bernardo de Irigoyen son ciudades cercanas, como Dionísio Cerqueira o San Miguel, a 80 kilómetros, y vuelven a Irigoyen.

Finalmente, la secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones responsabilizó al Gobierno por la crisis y confirmó que "cuando termina la cosecha se van a Brasil por los beneficios de allá y la incertidumbre del nuestro, esa situación genera un grave problema en las familias".

"Hace dos años que trabajamos a pérdida. El desarraigo es muy feo. Este gobierno vino a destruir las economías regionales. Las familias de los trabajadores agrarios se rompen porque acá no hay trabajo. A veces viajan y no se sabe en qué condiciones, tuvimos que rescatar a varios trabajadores que no les querían pagar. Se van desesperados en busca de un trabajo y no saben ni a dónde llegan", concluyó.

La construcción

image El delegado en Misiones de la Cámara Argentina de la Construcción, Oscar Marelli, señaló que la obra pública está prácticamente paralizada desde hace dos años y que la obra privada también está en caída.

En el rubro de la construcción, el delegado en Misiones de la Cámara Argentina de la Construcción, Oscar Marelli, señaló que la obra pública está prácticamente paralizada desde hace dos años y que la obra privada también está en caída, y el empleo cayó a menos de un tercio en comparación con los años de mayor actividad por lo que muchos obreros se fueron a Brasil o Paraguay a buscar trabajo.

Según datos oficiales del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), Misiones hoy cuenta con un tercio de la cantidad de trabajadores registrados en el rubro de la construcción que tenía en los mejores años para esa actividad y la mitad de los que tenía hace apenas dos años.

Marelli hizo eco de esta situación en una entrevista a radio 'Santa María de las Misiones' en la que afirmó que las empresas que todavía no cerraron, apenas alcanzan a subsistir.

Remarcó que la obra pública está paralizada desde hace dos años, producto del retiro de la inversión de la Nación en materia de obras, y que lo poco que se trabaja es por los trabajos que contrata el Estado provincial, generalmente de mantenimiento de estructura. "Eso nos permite tener algo de actividad", resaltó.

Además, la obra privada también está en un momento de retracción, porque los precios del metro cuadrado construido están planchados mientras que los costos de la construcción siguen aumentando. "La rentabilidad está desapareciendo, muchas empresas están parando proyectos que tenían en carpeta y no creo que se inicien nuevos proyectos", indicó.

La demanda de mano de obra en la actualidad equivale al 30% de la que había en los mejores años para la actividad, lo que generó un alto nivel de desocupación entre los operarios La demanda de mano de obra en la actualidad equivale al 30% de la que había en los mejores años para la actividad, lo que generó un alto nivel de desocupación entre los operarios

En esto contexto dijo que algunos subsisten haciendo trabajos particulares de refacción, generalmente en viviendas familiares, pero muchos optan por migrar a Brasil o Paraguay en búsqueda de trabajo.

A Paraguay llegan obreros argentinos, ¿pero también inversiones?

Sin embargo, al menos en Paraguay se da una situación particular: ese país se ha convertido, por condiciones fiscales y estabilidad económica, en "casi un paraíso fiscal" para tratar de atraer inversiones, y en el mercado inmobiliario y hasta funcionarios del gobierno sostienen que en los últimos 15 años gran parte de las inversiones fueron argentinas.

Estiman que más de la mitad. Pero el número necesita obtenerse a partir de 'fuentes conocedoras' ya que una parte no se identifica como inversión extranjera directa, o se oculta detrás de mecanismos y sociedades combinadas con actores paraguayos.

Y mientras Asunción pierde habitantes y agudiza una falta de disponibilidad de viviendas a precios razonables, los proyectos que se terminaron en los últimos años, o que están en proceso de construcción, proveen servicios que muy pocos pueden pagar, gestando una incoherencia entre la oferta y la demanda, por la que los precios de alquiler, por ejemplo, tienden a la baja. Pero muchas torres siguen desocupadas. Y, sin embargo, con nuevos capitales provenientes de Brasil, Chile, Rusia y Europa, entre otros, los edificios se siguen erigiendo.

En la capital, por ejemplo, se encuentra en proceso de construcción 'Petra Imperiale', un rascacielos que será el cuarto más alto de Sudamérica, totalmente residencial, que e incluirá tres niveles de exclusivos amenities, como un spa de lujo, y apunta al concepto de 'resort living', vivir en una suerte de hotel con atisbos de all inclusive. Y el corredor de Santa Teresa, las torres Jade y el complejo del Palacio Los Patos, sobre la avenida Santísima Trinidad, son otros ejemplos. Este último, en particular, fue desarrollado por un grupo de argentinos con una inversión que superó los US$60 millones, según publicó en agosto pasado el diario 'La Nación'.

image

Alertas de lavado

Vale recordar que a lo largo de los años, Paraguay ha recibido alertas de la Argentina por posibles casos de lavado, como fue el del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Y el fenómeno de Asunción se replica, con fuerte incidencia argentina, en Encarnación, la ciudad paraguaya del otro lado de Posadas, cruzando el Rio Paraná. Con un corto viaje de lancha llegan a sus propiedades argentinos de la tierra colorada, que tienen casa alrededor de Agua Vista.

Son determinantes para ello, la situación tributaria y otras facilidades que atraen a quienes buscan alivio fiscal y flexibilidad migratoria. Paraguay ofrece un sistema de tributación territorial, donde solo se pagan impuestos por ingresos generados dentro del país, y que no grava las rentas extranjeras. Además, aunque adhirió al acuerdo internacional CRS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Paraguay aún no intercambia información fiscal de manera activa con otros países. El proceso para obtener la residencia es rápido, económico y no exige vivir en Paraguay ni tener propiedades. Esto incentiva las inversiones, sumado a una economía estable, bajo nivel de deuda y un impuesto del 0% sobre ingresos del exterior.

A partir de estas condiciones entran capitales limpios, pero también se gesta un ambiente fértil para el lavado de dinero proveniente de la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, advierten los especialistas...

Otras noticias de Urgente24

Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo

Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral

Llegó Milei y firmó la Reforma Laboral mientras la CGT busca los últimos votos para rechazarla

USA incautó barco petrolero frente a las costas de Venezuela