DE REGRESO A LA ARGENTINA

Un fracaso (caro) el viaje de Javier Milei a Noruega

Javier Milei ya emprendió el retorno a la Argentina desde Noruega, pese a que María Corina Machado estaría llegando a Oslo. ¿A qué fue el Presidente?

10 de diciembre de 2025 - 16:15
Javier Milei con su hermana Karina, ingresando al salón del acto del Premio Nobel.

Foto: NA

Javier Milei ya emprendió el retorno a la Argentina, tras una visita a Noruega que fue un fracaso: María Corina Machado, la agasajada, no asistió a recibir el Premio Nobel de la Paz. El Presidente argentino se quedó sin la foto y, pese a que había versiones de que extendería su estadía para esperarla, finalmente resolvió volver al país.

Tal como informó más temprano Urgente24, Machado decidió hace tiempo que no ir a recibir el Nobel era más interesante que asistir. Hubiese asistido si Donald Trump viajaba a Oslo, pero él sólo iría si era el premiado. La victimización es un mensaje político poderoso contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. Pero Javier Milei no tenía ni información ni análisis de situación y quedó atrapado en la 'ratonera' de Machado.

¿A qué fue Javier Milei a Oslo? Ya se conoce la preferencia por el escapismo turístico del Presidente... pero el tema es que se calcula que el viaje presidencial costó unos 100.000 dólares (fondos públicos, por supuesto).

¿La Cancillería argentina no estaba al tanto de que Machado no asistiría a recibir el Nobel de la Paz? Pésimo trabajo... Aunque lo más curioso del asunto es que María Corina está llegando a Oslo en las próximas horas y participaría de la cena de gala, pero igual Javier Milei decidió no esperarla y retornar al país.

Además, según trascendió, el Presidente argentino suspendió su agenda: no mantuvo la audiencia prevista con el rey Harald V de Noruega y el primer ministro Jonas Gahr Store, como estaba previsto.

Una viaje totalmente en vano...

