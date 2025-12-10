Un fracaso (caro) el viaje de Javier Milei a Noruega

Tal como informó más temprano Urgente24, Machado decidió hace tiempo que no ir a recibir el Nobel era más interesante que asistir. Hubiese asistido si Donald Trump viajaba a Oslo, pero él sólo iría si era el premiado. La victimización es un mensaje político poderoso contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. Pero Javier Milei no tenía ni información ni análisis de situación y quedó atrapado en la 'ratonera' de Machado.