Aún cuando gran parte del mundo parece preocupado por los peligros del uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes, además de los riesgos de una exposición temprana a los teléfonos móviles, Australia es la que ha sido pionera en prohibir las redes sociales a menores de 16 años.
NO SÓLO AUSTRALIA
Chau redes sociales para adolescentes: ¿Qué otros países podrían imitar a Australia?
El mundo observa la prohibición de redes sociales para adolescentes en Australia. Aún no se sabe si funcionará, pero estos países podrían seguir el ejemplo.
Muchos no saben muy bien cómo conseguirán esto y si realmente será posible, pero, lo cierto es que varios países siguen de cerca el caso de Australia y se cree que podrían, eventualmente, aplicar restricciones en el acceso a las redes sociales para jóvenes.
Esto, en gran medida, debido al impacto en la salud mental que es cada vez más evidente.
Prohibición de redes sociales en Australia
Es histórica la ley que se aplica desde este miércoles 10/12 en Australia y que exige que los usuarios tengan al menos 16 años para acceder a ciertas plataformas y redes sociales.
La Ley afecta a Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube. Hay otras plataformas que se excluyen como Roblox, WhatsApp y Discord.
En concreto, se ordena que las llamadas “plataformas de redes sociales restringidas por edad”, verifiquen la edad de los usuarios y tomen medidas para eliminar y bloquear a los menores de 16 años, de lo contrario, enfrentarán multas millonarias.
Algunos jóvenes consideran que la prohibición no funcionará y adolescentes han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley.
Si funciona, o no, eso se verá con el tiempo. Lo que sí, es que el experimento de Australia puede servir de ejemplo para las autoridades de otros países.
¿Qué otros países podrían prohibir las redes sociales para niños y adolescentes?
Aquí hay algunos países que han mostrado señales de querer restringir, de cierta forma, el acceso a las redes sociales por parte de menores:
Dinamarca
En noviembre, el gobierno de Dinamarca anunció un acuerdo para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. Caroline Stage, ministra de Asuntos Digitales de Dinamarca, dijo a The Associated Press: “La cantidad de tiempo que pasan en línea —la cantidad de violencia y autolesiones a las que están expuestos en línea— es simplemente un riesgo demasiado grande para nuestros hijos”.
A diferencia de Australia, la medida otorgaría a algunos padres el derecho a permitir que sus hijos accedan a las redes sociales a partir de los 13 años, tras una evaluación.
Malasia
Malasia también está planeando prohibir a los niños menores de 16 años el uso de las redes sociales. Haciendo referencia al caso de Australia, el ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, declaró: "Esperamos que todas las plataformas implementen esto el próximo año", detalla The New York Times.
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda también se prepara para introducir una legislación similar a la australiana, según anunció en octubre. The Conversation apunta que un comité parlamentario examinará la mejor manera de abordar los daños en las plataformas de redes sociales y el informe se publicará en 2026.
Noruega
En Noruega, asimismo, están tomando medidas decisivas para avanzar con el límite de edad para las redes sociales, y "proteger a los niños en línea". El Gobierno de ese país presentó una propuesta de consulta pública para una nueva ley que prohibiría a las plataformas de redes sociales ofrecer sus servicios a niños menores de 15 años.
Pakistán, India y Francia también han mostrado interés para prohibir las redes sociales a menores de edad.
-------
