Chau redes sociales para adolescentes: ¿Qué otros países podrían imitar a Australia?

En concreto, se ordena que las llamadas “plataformas de redes sociales restringidas por edad”, verifiquen la edad de los usuarios y tomen medidas para eliminar y bloquear a los menores de 16 años, de lo contrario, enfrentarán multas millonarias.

Algunos jóvenes consideran que la prohibición no funcionará y adolescentes han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley.

Si funciona, o no, eso se verá con el tiempo. Lo que sí, es que el experimento de Australia puede servir de ejemplo para las autoridades de otros países.

image Prohibición de redes sociales en Australia: La medida ha desatado polémica por abstinencia grave.

¿Qué otros países podrían prohibir las redes sociales para niños y adolescentes?

Aquí hay algunos países que han mostrado señales de querer restringir, de cierta forma, el acceso a las redes sociales por parte de menores:

Dinamarca

En noviembre, el gobierno de Dinamarca anunció un acuerdo para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. Caroline Stage, ministra de Asuntos Digitales de Dinamarca, dijo a The Associated Press: “La cantidad de tiempo que pasan en línea —la cantidad de violencia y autolesiones a las que están expuestos en línea— es simplemente un riesgo demasiado grande para nuestros hijos”.

A diferencia de Australia, la medida otorgaría a algunos padres el derecho a permitir que sus hijos accedan a las redes sociales a partir de los 13 años, tras una evaluación.

Malasia

Malasia también está planeando prohibir a los niños menores de 16 años el uso de las redes sociales. Haciendo referencia al caso de Australia, el ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, declaró: "Esperamos que todas las plataformas implementen esto el próximo año", detalla The New York Times.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda también se prepara para introducir una legislación similar a la australiana, según anunció en octubre. The Conversation apunta que un comité parlamentario examinará la mejor manera de abordar los daños en las plataformas de redes sociales y el informe se publicará en 2026.

Noruega

En Noruega, asimismo, están tomando medidas decisivas para avanzar con el límite de edad para las redes sociales, y "proteger a los niños en línea". El Gobierno de ese país presentó una propuesta de consulta pública para una nueva ley que prohibiría a las plataformas de redes sociales ofrecer sus servicios a niños menores de 15 años.

Pakistán, India y Francia también han mostrado interés para prohibir las redes sociales a menores de edad.

